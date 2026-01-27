Irán vigila estrecho de Ormuz desde cielo, superficie y fondo marino

La Armada de Irán aseguró que vigila con atención la zona del estrecho de Ormuz, desde donde recibe cada instante datos del cielo, la superficie y el fondo marino.

En reacción a las amenazas militares de funcionarios estadounidenses contra Irán, el comandante adjunto de Asuntos Políticos de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Mohamad Akbarzade, ha enfatizado este martes que la República Islámica no busca la guerra, pero está plenamente preparada para enfrentarse al enemigo. “Si nos imponen una guerra, la respuesta será más decisiva que en el pasado”, ha aseverado.

Al respecto, ha destacado la alta preparación defensiva de Irán, especialmente en el ámbito aéreo, y ha afirmado que todos los altos comandantes y funcionarios del país han hecho énfasis en que si estalla una guerra, no habrá ni un milímetro de retroceso e Irán seguirá adelante.

El general Akbarzade ha subrayado que la gestión del estrecho de Ormuz se lleva a cabo de manera completamente inteligente, precisando que la Armada iraní recibe instantáneamente datos desde abajo, la superficie y el cielo del mar y, al monitorearlos, es capaz de detectar qué buques y barcos y con qué bandera están permitidos o prohibidos navegar en la zona.

El militar de alto rango iraní ha recalcado que a la República no le interesa dañar la economía mundial, pero los estadounidenses y sus partidarios no podrán tener beneficios económicos si inician la guerra: “Deben saber que si su seguridad alimentaria, energética y comercial ha estado garantizada hasta ahora por esta vía, hoy podemos convertir esa misma seguridad en una inseguridad para ellos”, ha sostenido.

El titular de la Armada de CGRI ha alertado también que los países vecinos son nuestros amigos, pero “si su cielo, tierra o aguas territoriales se utilizan contra Irán, serán considerados hostiles”.

En este contexto, ha calificado de positiva la reacción de los países vecinos a las declaraciones estadounidenses contra Irán, y ha dicho que estos han transmitido esta preocupación a Washington y el régimen de Tel Aviv.

El estrecho de Ormuz es la vía vital del tránsito de 21 millones de barriles de petróleo por día. Alrededor del 37 % del comercio marítimo mundial de petróleo se realiza a través de esta línea, y cualquier interrupción en esta zona enviaría una gran conmoción al mercado petrolero mundial.

Según expertos, la capacidad operativa para interrumpir esta vía fluvial no es difícil para Irán, y Estados Unidos sabe que cualquier error estratégico contra el país persa tendrá graves consecuencias para la economía global.

msm/ncl/rba