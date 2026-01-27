Pezeshkian: Unidad de países islámicos garantiza estabilidad en región

El presidente de Irán ha urgido la unidad entre los países islámicos para garantizar la seguridad en la región y advertido que EE.UU. busca desestabilizarla.

“La unidad y la cohesión de los países islámicos garantizan la seguridad sostenible, la estabilidad y la paz en la región, y por ello el papel de los queridos hermanos en los países islámicos en este ámbito es de gran importancia”, ha declarado este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Muhamad bin Salman.

Al revisar los últimos acontecimientos internacionales y regionales, Pezeshkian ha agradecido el apoyo de los países islámicos durante los recientes disturbios en el país, alertando que las “amenazas y operaciones psicológicas” de Washington tienen como objetivo “desestabilizar” la región.

En cuanto a la necesidad de dialogar con Occidente para reducir las tensiones entre Teherán y Washington, el mandatario ha subrayado que Irán estaba dialogando con Estados Unidos, “pero nos atacaron militarmente ante los ojos de todo el mundo”, refiriéndose al ataque israelí-estadounidense en junio pasado.

“En nuestras interacciones con los países europeos llegamos a acuerdos y consensos, pero fueron los estadounidenses quienes los rompieron y no los respaldaron”, ha declarado y ha agregado que, desde la perspectiva de Occidente, negociar “significa que nosotros hablemos y ustedes ejecuten”. “Eso no se puede llamar diálogo”, ha añadido.

Además, ha declarado que el país persa siempre ha estado dispuesto a “acoger cualquier proceso que conduzca a la paz, la tranquilidad y la prevención de conflictos y guerras”, dentro del marco de las leyes internacionales y preservando plenamente los derechos de la nación y del país.

Ha expresado su profunda convicción de que los países islámicos “juntos y mediante la cooperación mutua” pueden construir una región “segura, desarrollada y avanzada” para sus propios pueblos.

Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudí ha expresado su satisfacción por el diálogo con el presidente iraní. “Todos nuestros esfuerzos en pos de la estabilidad y la seguridad en la región, así como para orientar a los países regionales hacia el florecimiento y el desarrollo, se realizan en beneficio de los pueblos”, ha enfatizado.

“Sin duda, la solidaridad y la cohesión de los países islámicos también revisten para nosotros una enorme importancia”, ha declarado.

Al aseverar que Riad no aceptará ninguna agresión, amenaza o generación de tensiones contra la República Islámica de Irán, Bin Salman ha expresado la disposición de su país para cualquier cooperación con Teherán y otros países de la región con el fin de establecer paz y seguridad duraderas.

Esas declaraciones se produce un contexto de escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha amenazado con recurrir a la fuerza militar contra la República Islámica.

Entretanto, ciertos informes han anunciado que el portaviones USS Abraham Lincoln de la Armada estadounidense y los buques de guerra que lo acompañaban arribaron este domingo en la zona. Trump ya había declarado que la medida es preventiva, señalando que “preferiría que no pasara nada”.

Diversos funcionarios militares y políticos iraníes han advertido que, ante cualquier intento de agresión, las Fuerzas Armadas de Irán responderán con fuerza, sin dejar ninguna zona segura.

Cabe recordar que Estados Unidos, secundando a su aliado Israel, atacó el territorio iraní el pasado junio. Irán respondió con cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental. El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

