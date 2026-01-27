EAU no permitirá uso de su espacio aéreo y territorio contra Irán

EAU afirmó que no permitirá que su espacio aéreo, territorio ni aguas sean utilizados para lanzar ataques militares contra Irán, reiterando respeto a soberanía regional.

En un comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó que el país mantiene su compromiso de “no permitir que su espacio aéreo, territorio o aguas se utilicen en ninguna acción militar hostil contra Irán, ni proporcionar apoyo logístico a este respecto”, en medio de las amenazas de Estados Unidos contra el país persa.

El Ministerio enfatizó que “el diálogo, la desescalada, la adhesión al derecho internacional y el respeto a la soberanía estatal constituyen las bases más efectivas para abordar las crisis actuales”.

Estas declaraciones se producen en un contexto de crecientes advertencias de intervención militar por parte de Washington, luego del respaldo de autoridades estadounidenses —incluido el presidente de EE.UU., Donald Trump— a alborotadores y grupos terroristas implicados en los disturbios registrados en Irán en las últimas semanas.

Trump aseguró que Estados Unidos recurriría a una agresión militar contra Irán si la República Islámica hacía lo que calificó como “uso de la violencia contra los manifestantes”.

Las protestas comenzaron de forma pacífica el 28 de diciembre, motivadas principalmente por la depreciación de la moneda nacional, pero derivaron en episodios violentos tras la infiltración de hombres armados y alborotadores apoyados desde el exterior.

Funcionarios iraníes consideran que los disturbios forman parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel con el objetivo de desestabilizar Irán, tras su fracaso en la guerra de 12 días.

Diversas autoridades políticas y militares iraníes han rechazado de manera tajante las amenazas de Trump y han advertido que cualquier intento de agresión recibirá una respuesta contundente por parte de las fuerzas armadas del país.

mrt/tqi