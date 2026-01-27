Velayati: Trump se rinde rápidamente por miedo a la derrota

Un alto cargo iraní ha subrayado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se rinde rápidamente si se da cuenta de que podría fracasar.

Mediante un comunicado emitido el lunes, el secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, Ali Akbar Velayati, destacó que dicho organismo sigue comprometido a seguir las estrategias y órdenes del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en los asuntos relacionados con la Resistencia.

Tras recordar que el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que descanse en paz), adoptó un “enfoque islámico preciso y con autoridad ante los opresores”, destacó que el Líder ha seguido el mismo camino y “ha sido el fundador práctico del Eje de Resistencia frente al régimen sionista y sus patrocinadores arrogantes”.

En cuanto a la “transformación en el sistema internacional” y la revelación de la “verdadera naturaleza de Occidente”, el también asesor del Líder de Irán para Auntos Internacionales afirmó que el mundo es testigo de que una persona como el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha llegado al poder que “en la práctica, ha superado incluso a los tiranos de la historia como César, Atila, Gengis, el Faraón, Hitler, entre otros, y recurre a cualquier acción posible, por más maligna que sea”.

También, el secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico resaltó que si Trump se da cuenta de que podría fracasar, se rinde rápidamente.

“Trump, en la misma medida en que es codicioso de poder, dinero y bienes materiales, es igualmente conservador y cobarde; y si percibe que una acción que ha iniciado podría fracasar, rápidamente levanta las manos y se rinde”, apostilló.

Al recordar el fracaso de Trump ante Ansarolá de Yemen, afirmó que cuando las fuerzas yemeníes en apoyo a los palestinos en Gaza atacaron el portaaviones estadounidense, Trump pidió un alto el fuego.

En la misma jornada, el Ministerio de Defensa de Irán recalcó que las Fuerzas Armadas y el pueblo están preparados para responder a las amenazas israelíes-estadounidenses.

