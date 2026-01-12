Un líder opositor bareiní, condenado a prisión por postura antisraelí

Un líder opositor en Bahréin fue condenado a seis meses de prisión y multa por criticar la normalización de relaciones con Israel y acusar a los gobiernos árabes.

El jueves, el Tribunal Penal Inferior de Bahréin condenó a Ebrahim Sharif, a seis meses de prisión y una multa de 200 dinares bareiníes ($ 530) por sus opiniones vertidas en una entrevista que dio en Beirut a LuaLuaTV, en la que condenó a los Estados árabes por no apoyar a los palestinos y por sus crecientes lazos con Israel.

“En la entrevista hizo declaraciones que contenían información falsa y ofensiva sobre los países árabes, acusándolos de colusión y conspiración, y llamando a sus pueblos a resistir y levantarse contra sus gobiernos”, anunció la oficina del fiscal público en un comunicado en Instagram.

En este sentido, activistas bareiníes expresaron su preocupación por la sentencia del tribunal que condenó a Sharif a seis meses de prisión por criticar a la monarquía debido a la normalización de los lazos diplomáticos con el régimen israelí.

Sharif ha estado en prisión desde noviembre, acusado de difundir noticias falsas en las redes sociales” y de “hacer comentarios ofensivos contra los países árabes hermanos y sus líderes”.

El reino de Bahréin fue uno de los países árabes que normalizó sus relaciones diplomáticas con el régimen israelí en 2020, como parte de los Acuerdos de Abraham, facilitados por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump.

La normalización de los lazos diplomáticos entre Manama y el régimen de Tel Aviv ha generado fuertes críticas de los activistas pro-palestinos, tanto dentro de Bahréin como en otros países, con una creciente indignación que se intensificó tras el inicio de la ofensiva israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Durante el levantamiento en Bahréin de 2011, se produjeron extensas protestas con el objetivo de derrocar al régimen de Manama.

La respuesta de la monarquía bareiní ante cualquier tipo de protesta ha sido una brutal represión que ha contado con el apoyada por agentes de seguridad saudíes.

