Lieberman: Israel no está preparado para otra guerra con Irán

Avigdor Lieberman, exministro de asuntos militares de Israel y líder del partido Israel Beitenu, ha advertido que el régimen no está listo para otro ataque iraní.

En declaraciones realizadas el lunes durante la reunión semanal de la facción Israel Beiteinu, Lieberman destacó los ataques de Irán contra objetivos estratégicos israelíes durante la guerra de 12 días, y emitió una dura advertencia sobre la amenaza iraní, argumentando que la actual estrategia de defensa de Israel está obsoleta y que el frente interno sigue peligrosamente expuesto.

“Los iraníes ya han demostrado que saben cómo atacar objetivos estratégicos”, afirmó y recalcó que los recientes combates disiparon cualquier duda sobre el alcance operativo de Teherán.

Al respecto, señaló que los misiles balísticos iraníes no se dispararon indiscriminadamente. “No impactaron en lugares al azar. Sabían exactamente dónde apuntar”, alertó, señalando la precisión con la que se atacaron sitios estratégicos israelíes durante la guerra de junio.

El político israelí citó el ataque de Irán al Instituto de Ciencias Weizmann como ejemplo concreto y sostuvo que los daños pusieron de relieve cómo la infraestructura de investigación civil se ha convertido en un objetivo. “Estos son intereses estratégicos” de Israel, aseveró.

“Tenemos la mejor fuerza aérea del mundo, pero todos hemos visto el poder de los misiles balísticos de Irán, incluidos el Emad-1, Shahab-3, Jorramshahr y otros misiles”, adujo.

Lieberman lanzó duras críticas al primer ministro del régimen, Benjamín Netanyahu, y haciendo referencia a los informes que afirmaban él mismo pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, posponer otro ataque contra Irán porque Israel no está preparado, Lieberman declaró que seguimos sin ir por buen camino.

Asimismo, advirtió que los iraníes han trabajado desde la guerra de 12 días para mejorar la calidad de sus misiles balísticos, y continuó señalando que es “imposible” predecir todos los objetivos que pueden ser atacados por Irán y evacuarlos.

“No entraré en detalles, pero los iraníes atacaron objetivos estratégicos de Israel, tal como lo hicieron al atacar la base de Nevatim”, añadió.

El conflicto de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión sin motivo contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades.

A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares iraníes. Irán respondió las agresiones, atacando objetivos sensibles israelíes con cientos de misiles balísticos de alta precisión y drones de largo alcance, y la base aérea de EE.UU. en Catar, Al-Udeid, lo que obligó a los agresores a aceptar un alto el fuego el 24 de junio.

msm/hnb