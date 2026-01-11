Países islámicos denuncian “militarización” del Cuerno de África por Israel

La Organización de Cooperación Islámica (OCI) acusó a Israel de intentar “militarizar” el Cuerno de África tras reconocer la independencia de Somalilandia de Somalia.

La OCI, compuesta por 57 países, en un comunicado tras una reunión de emergencia celebrada por sus ministros de Exteriores el sábado en la ciudad saudí de Yeda, también advirtió de los riesgos que representa el reconocimiento unilateral de Somalilandia por parte del régimen israelí para la estabilidad regional y marítima.

“La OCI advierte contra los intentos de militarizar el Cuerno de África, el mar Rojo y el golfo de Adén por sus graves repercusiones sobre la seguridad marítima regional e internacional y la estabilidad de rutas marítimas vitales”, alertó la plataforma de países islámicos.

El comunicado, divulgado este domingo por medios oficiales saudíes, critica con dureza a Israel por su intento de alterar unilateralmente el mapa geopolítico en el golfo de Adén y el mar Rojo, cerca de las costas de Somalia, nación que forma parte tanto de la OCI como de la Liga Árabe.

La nota de la OCI deja en claro que “Somalilandia es una parte inseparable de Somalia” e indica que la acción de Israel podría estar relacionada con el posible establecimiento de bases militares o centros de inteligencia en el norte de Somalia, donde se encuentra Somalilandia. Además, advirtieron sobre la posibilidad de que Israel intente desplazar a palestinos, en particular habitantes de Gaza, hacia este territorio del norte somalí.

“Cualquier intento de establecer bases militares, acuerdos de seguridad o defensa, o cualquier inversión, incluidas las de carácter estratégico, o cualquier presencia extranjera sin el consentimiento del legítimo Gobierno Federal de Somalia, constituye un atentado contra la soberanía nacional y una línea roja infranqueable”, destacó la OCI.

Por su parte, el organismo panislámico condenó enérgicamente la visita del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, a Hargeisa, capital de la región secesionista, el 6 de enero, calificándola como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Somalia.

Israel anunció el 26 de diciembre que reconocía oficialmente a Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”, siendo el primero en dar ese paso, que recibió un abrumador rechazo de la comunidad internacional.

Somalilandia, un antiguo protectorado británico hasta 1960, declaró su independencia de Somalia en 1991, tras la caída del dictador Mohamed Siad Barré, y desde entonces vive un conflicto interno que ha dejado al país en manos de milicias como Al Shabab y señores de la guerra.

A pesar de varios intentos de diálogo, Somalia y Somalilandia no han logrado ningún acuerdo sobre la independencia de la región.

