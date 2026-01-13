Hezbolá iraquí alerta a EEUU: nueva guerra con Irán no será nada fácil

Hezbolá iraquí aseguró su apoyo a Irán frente a cualquier agresión y advirtió a Estados Unidos que “una guerra contra Irán no es nada fácil”.

En una advertencia al Gobierno estadounidense, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de Irak (Kataeb Hezbolá), Abu al-Hussein al-Hamidawi, dijo el lunes en un comunicado que “la guerra contra Irán no es nada fácil; es un fuego que, una vez encendido, no se extinguirá hasta que les restrieguen la nariz en la tierra”.

De hecho, advirtió al Gobierno de Estados Unidos que el inicio de una nueva guerra contra Irán no será fácil y se convertirá en un infierno que llevará a la derrota y destrucción de los intereses de Washington.

Al anunciar la plena disposición del Eje de la Resistencia para apoyar a la República Islámica de Irán ante cualquier posible agresión, Al-Hamidawi expresó que Hezbolá de Irak está con Irán “en las buenas y en las malas”, y su “postura es clara e inequívoca en cuanto a la defensa del pueblo iraní y sus valores sagrados”.

Según el dirigente de Kataeb Hezbolá, el mundo hoy asiste a “una nueva etapa en la batalla entre los dos frentes de la verdad y la falsedad”.

Indicó que “el frente de la verdad, con la ayuda de Dios Todopoderoso, tiene dimensiones e identidad claras, mientras que el mundo conoce el frente falso y ha identificado su comportamiento criminal”. Añadió que “el líder del frente falso está preparando los medios para atacar a la República Islámica de Irán”.

“El deber religioso y moral exige que los combatientes, en el camino de Dios, se unan con todas sus fuerzas al pueblo honorable, paciente y firme de Irán, asediado por los poderes del mal y el crimen; porque defender la santidad de la República Islámica es defender la santidad de la nación islámica”, enfatizó Al-Hamidawi.

Al-Hamidawi hizo estas declaraciones mientras la República Islámica de Irán enfrenta amenazas e injerencias en sus asuntos por parte de EE.UU. y el régimen sionista que buscan fomentar el caos y la desestabilización, abusando de las recientes manifestaciones en el país persa.

El 28 de diciembre comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

mrt/ncl/tqi