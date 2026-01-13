Irán elogia al pueblo: cortamos la intervención de la mano extranjera

El presidente del Parlamento de Irán ha exaltado que, con su masiva presencia en las marchas del lunes, el pueblo iraní cortó la mano de los injerencistas.

“El pueblo iraní, bajo la guía divina, a pesar de los reclamos legítimos, se unió de manera inteligente y responsable para poner fin a la intervención de la mano extranjera, que se había presentado de una manera muy fea y repulsiva”, ha declarado el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en una sesión legislativa este martes.

El lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

Al agradecer a la multitudinaria participación de la nación iraní en las manifestaciones del lunes, Qalibaf ha declarado que “es un logro para todos nosotros contar con una nación tan valiente, perspicaz y activa en el campo”, ha añadido.

Asimismo, ha subrayado el compromiso de las autoridades iraníes con la resolución de los reclamos del pueblo. “El gobierno desplegará todo su esfuerzo y capacidad para solucionar los problemas económicos y las legítimas demandas de bienestar”, ha dicho.

El lunes, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, recalcó que el gran pueblo iraní con su presencia en las calles “ha mostrado su fuerza, su determinación y su identidad frente a los enemigos”.

En este contexto, el Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de la “lucha de resistencia nacional de iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

arz/ncl/tqi