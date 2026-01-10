Congresistas de EEUU alertan del “desastre” que traería bombardear México

Congresistas demócratas de EE.UU. alertaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, del “desastre” que implicaría bombardear México.

Tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar operaciones terrestres contra los carteles del narcotráfico, un total de 75 legisladores enviaron una carta a Rubio, disponible en línea este sábado, para “oponerse con fuerza” a las “amenazas” de Trump de llevar a cabo operaciones militares en México, destacando “los renovados esfuerzos” de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el crimen organizado.

“Bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha dramáticamente incrementado su cooperación con Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha comenzado”, escribieron.

Los demócratas, liderados por Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, enviaron este posicionamiento después de la entrevista de Trump en Fox News el jueves, en la que anunció que comenzaría operaciones terrestres contra los carteles, que “están gobernando México”, tras la ofensiva militar en Venezuela.

Sheinbaum insistió el viernes en que esto “es parte de la manera de comunicar” del mandatario estadounidense, pero avisó que “buscará hacer contacto directo con el Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación”.

En su misiva, los legisladores demócratas advirtieron sobre los “impactos de largo alcance” para los negocios estadounidenses si se lleva a cabo el bombardeo, citando que la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México superó los 14 500 millones de dólares en 2025 y que más de 5 millones de empleos dependen del comercio bilateral.

Los miembros de la Cámara de Representantes también consideraron que la acción militar “socavaría” los esfuerzos de “décadas” que Estados Unidos ha hecho en México para combatir las cadenas de suministro de drogas, como programas para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción.

Y resaltaron que Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, “ha fortalecido la inteligencia para combatir al crimen organizado, ha reducido significativamente los niveles de homicidio y ha supervisado el mayor decomiso de fentanilo en la historia de México”.

“Cualquier acción unilateral dentro de México sin el consentimiento de México destruiría la confianza, aniquilaría la cooperación con las autoridades mexicanas, y dificultaría aún más mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos”, afirmaron.

mep/hnb