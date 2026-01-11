Tiroteo masivo en Mississippi de EEUU deja seis muertos

Al menos tres tiroteos en zonas diferentes de Mississippi, en el sureste de EE.UU., han dejado seis personas muertas, según confirmaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en el condado de Clay, en donde un sujeto abrió fuego en tres lugares distintos y asesinó a las seis personas, entre ellas un niño de siete años.

Eddie Scott, el alguacil del condado de Clay, informó este sábado que Daricka M. Moore, un joven de 24 años, fue detenido por estos hechos y se presentaron cargos por asesinato en su contra. De acuerdo con las autoridades, cuatro de las víctimas, incluido el menor de edad, eran familiares del presunto autor.

“Desafortunadamente, hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia. Tenemos en custodia al individuo (presunto responsable) y ya no representa una amenaza a nuestra comundad”, dijo Scott en la red social Facebook.

Este suceso ocurre días después de otro incidente similar registrado el miércoles en Utah, donde al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas a las afueras de una iglesia mormona durante un funeral en Salt Lake City.

Estados Unidos ha sido testigo de 10 tiroteos masivos en lo que va de 2026, con un saldo de al menos cuatro personas muertas sin contar a los atacantes, conforme la organización civil Gun Violence Archive, que registró 408 de estos incidentes en 2025.

mrt/ncl/tmv