Miles protestan en EEUU por la muerte de una mujer a manos del ICE

Miles de personas marcharon el sábado en EE.UU. para rechazar al órgano de inmigración ICE luego de que uno de sus agentes matara a una mujer en Mineápolis.

El miércoles, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron una masiva redada en Mineápolis, Minnesota, y, en este contexto, tirotearon mortalmente a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, que, según la policía, intentó impedir con su vehículo la operación de deportación de migrantes.

Desde entonces la indignación ha ido en aumento hasta que el sábado las calles de diversas ciudades estadounidenses fueron escenario de masivas protestas en rechazo de la acción del ICE y a fin de exigir justicia para la víctima.

En Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, los manifestantes portaron pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, desafiando el frío de -7 grados durante una concentración en un parque cercano al lugar de la tragedia.

La movilización tuvo como consigna “ICE, fuera para siempre”, que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer (ICE, gone for good).

En este sentido, las protestas son promovidas en particular por el movimiento ‘No Kings’, una red de organizaciones de izquierda opositoras al presidente estadounidense, Donald Trump, y que rechazan su política antinmigración.

Al inicio de la protesta en Mineápolis, una voz gritó: “digan su nombre”. Y la multitud respondió: “¡Renee Good!”. Para este domingo se han programado más protestas.

“Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria”, denunció una participante en la manifestación.

Añadió que “nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto”, exclamó.

Asimismo, en Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

Otro manifestante, Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. “El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable”, dijo el ciudadano norteamericano.

Los organizadores informaron de más de 1000 eventos planeados en todo el país.

La muerte de Good suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, bastión demócrata, sino entre una población preocupada por la política antinmigración de Trump.

