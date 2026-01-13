Jefe de FFAA: Irán promete no dejar a terroristas espacio para actuar

Las FF.AA. de Irán no permitirán que ningún terrorista domine el terreno y defenderán el país con su “propia vida”, promete el jefe de esta institución militar.

“Que los enemigos lo sepan, los defensores de la seguridad de este país no permitirán que ningún terrorista de Daesh, criminal y criado bajo el auspicio de cualquier potencia imperialista, tenga la oportunidad de dominar el terreno, por más que se sientan respaldados por los imprudentes”, ha declarado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi, en un mensaje publicado este martes.

Ha señalado que los “terroristas de Daesh, sionistas-estadounidenses”, organizados por el Mossad israelí y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, estadounidense), han cometido crímenes “tan horribles” contra “el pueblo, la propiedad privada y pública, y las fuerzas de seguridad” de Irán que “ningún corazón humano podría soportar verlos ni escucharlos”.

“Irán es la casa segura de la religión, la civilización, el conocimiento, el honor y la dignidad, y nosotros, los soldados de Irán, defenderemos la seguridad de esta casa con nuestra propia vida”, ha subrayado.

Según el general Musavi, Estados Unidos y el régimen sionista, para compensar su derrota histórica en la guerra de 12 días, lanzaron a los terroristas de Daesh contra la nación iraní. “Estos mercenarios, peores que las bestias salvajes, siguiendo las órdenes demoníacas de su amo, Estados Unidos, basadas en causar el mayor número posible de muertes con armas frías y calientes, martirizaron al pueblo y a los oficiales encargados de la seguridad de manera injusta”, ha denunciado. Por otro lado, ha resaltado que, si no fuera por que algunos individuos desinformados se habían mezclado en los diturbios entre los terroristas, la policía poderosa de la República Islámica no habría permitido que ni uno solo de los terroristas continuara con sus maldades. Sin embargo, ha proseguido, “la guerra cognitiva y, en ocasiones, la falta de atención de algunas personas presentes en la escena, llevaron a que la policía popular y compasiva, así como la heroica Basich, cuidando la vida de los inocentes, sin usar armas, pusieran sus vidas como escudo del pueblo y sacrificaran su seguridad por la protección de esta querida nación”.

El 28 de diciembre, comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

El jefe de la Policía de Irán, el general de brigada Ahmadreza Radan, ha informado que continuarán las operaciones hasta detener al último terrorista y alborotador involucrado en los disturbios en el país.

En efecto, las autoridades iraníes han alertado de que el país persa dará una respuesta decisiva a cualquier amenaza en su contra.

