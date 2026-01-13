CGRI detiene a varios terroristas vinculados a Israel en sureste de Irán

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha informado que identificó y detuvo a miembros de varios grupos terroristas que actúaban bajo la dirección de Israel.

“Varios grupúsculos terroristas bajo la dirección del régimen sionista, que ingresaron al país desde las fronteras orientales y se establecieron en siete equipos en Zahedan [en el sureste del país], fueron identificados y detenidos en una operación conjunta del Cuartel General Qods de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la Policía de la República Islámica de Irán y la Dirección General de Inteligencia de Sistán y Baluchistán”, ha afirmado el CGRI en un comunicado publicado este martes .

Según el CGRI, los detenidos habían recibido formación especializada en sabotaje y asesinato en el extranjero, y tenían en su poder “varios tipos de armas estadounidenses y equipos explosivos”, los cuales fueron confiscados.

La operación se ha realizado en momentos en que elementos terroristas y agentes vinculados a los servicios de espionaje extranjeros han convertido las recientes manifestaciones pacíficas del pueblo iraní en disturbios violentos.

Las autoridades iraníes han asegurado que continuarán las operaciones hasta detener al último terrorista y alborotador involucrado en los disturbios en el país.

En este sentido, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi, ha prometido no dejar a terroristas espacio para actuar.

arz/ncl/tqi