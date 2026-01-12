Venezuela reafirma sus relaciones con Cuba en medio de amenazas de Trump

El canciller venezolano ha reafirmado los lazos “históricamente en la hermandad” de su país con Cuba, en medio de las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”, ha rezado el comunicado, publicado por el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

Al subrayar que el nexo de Caracas con La Habana “se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”, Gil ha declarado que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional, “la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos”.

“Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para resolver de manera pacífica las controversias de cualquier naturaleza”, ha asegurado.

Esas declaraciones se producen después de que en un mensaje en redes sociales, Trump señaló que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó el sábado 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.

El mandatario republicano aseveró que “Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más”.

En este sentido, Trump proclamó que “ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos”.

El mandatario afirmó que “entrar y destrozar” Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por “tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione”.

arz/hnb