Maduro en mensaje desde EEUU: Confiamos en Delcy Rodríguez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde Nueva York, donde se encuentra secuestrado, expresó apoyo incondicional a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Maduro envió un segundo mensaje desde Estados Unidos mediante sus abogados, el cual fue transmitido al público por su hijo y diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, durante una manifestación realizada el martes en Caracas para exigir la liberación del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

“Ayer tuvimos un mensaje de él y de ella; nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron ayer”, expresó el diputado Maduro Guerra.

El sábado, en un primer mensaje, también publicado por su hijo, el mandatario secuestrado transmitió la frase: “Estamos bien, somos unos luchadores”.

En paralelo, Venezuela cumplió diez días consecutivos de movilizaciones en distintas regiones del país para exigir la liberación de Maduro y Flores, quienes fueron secuestrados por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero, en medio de una serie de bombardeos en Caracas, la capital, y otras regiones del país que dejaron más de 100 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos.

Las protestas se han organizado de manera sectorial. En días previos marcharon mujeres, jóvenes, estudiantes, comunas, campesinos, trabajadores del sector público, pueblos indígenas y movimientos sociales. La jornada más reciente estuvo encabezada por trabajadores del sector transporte.