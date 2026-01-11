Maduro desde Nueva York: Estamos bien, somos unos luchadores

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que él y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bien, así han dado a conocer sus abogados desde Nueva York.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó el sábado a su pueblo no caer en tristeza [ante su secuestro y el de su esposa por EE.UU.], ya que él “es un luchador frente a la adversidad”, así lo dejaron saber sus abogados desde Nueva York, mientras insistieron en que la primera dama Cilia Flores también se encuentra bien.

A su vez, su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, dijo en un video en redes sociales que su padre es “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron, él está fuerte”.

Este se considera el primer mensaje del mandatario tras su secuestro en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar de EE.UU. en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y Caracas, la capital. La acción dejó más de un centenar de muertos entre civiles y militares, además de decenas de heridos.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el establecimiento de una comisión para gestionar la liberación del presidente Maduro y su esposa.

La comunidad internacional reaccionó con firmeza ante el ataque repudiando la operación militar estadounidense, señalando que vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

ctl/tqi