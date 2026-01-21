Irán desmantela célula terrorista: Líder de banda abatido y 11 arrestados

Irán ha desarticulado una célula vinculada al grupúsculo terrorista Ansar al-Shaitan (Ansar al-Furqan) antes de perpetrar atentados en la provincia de Sistán y Baluchistán.

“En total fueron detenidos 11 miembros de este grupúsculo terrorista takfirí durante tres operativos conjuntos de la Base Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica [CGRI], el Departamento General de la Inteligencia de Sistán y Baluchistán y la Policía (sureste)”, reza un comunicado emitido este miércoles por la Inteligencia de Sistán y Baluchistán.

Conforme a la nota, uno de los cabecillas del grupo, identificado como Golmohamad Shahuzehi, fue abatido en enfrentamientos con agentes de seguridad. Indica también que los integrantes del grupo, escondidos en barrios marginales de Zahedan, capital provincial, pretendían llevar a cabo atentados terroristas en distintos puntos de Sistán y Baluchistán.

Las fuerzas de seguridad han confiscado una gran cantidad de armas en el escondite de los terroristas, entre ellas, un lanzacohetes antitanque (RPG) y 26 de sus granadas, dos fusiles de Kaláshnikov y sus cartuchos, seis fusiles marca Colt y municiones para fabricar bombas.

Los operativos se realizaron en un momento en que las Fuerzas Armadas han intensificado las medidas de seguridad en las últimas semanas para restablecer el orden y asegurar las fronteras después de que elementos terroristas y hombres armados apoyados desde el extranjero provocaran disturbios en el país desde el 28 de diciembre.

