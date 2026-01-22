Trump insiste desde Davos en controlar Groenlandia y tensa Europa hoy

Desde Davos, Trump reafirma su ambición sobre Groenlandia, elevando tensiones con aliados europeos que alertan de una ruptura del orden mundial vigente global.

Entre críticas y mensajes de protesta como “No Reyes” y “Trump vete a tu casa”, el presidente de Estados Unidos llegó a la ciudad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial. En su discurso, Trump reafirmó sus amenazas expansionistas para anexionar la isla ártica de Groenlandia.

Trump criticó además a Europa, diciendo que no avanza en la dirección correcta. Alegó que Estados Unidos no ha obtenido nada de la alianza militar OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Las políticas de Trump han aumentado las tensiones con sus aliados occidentales. El premier canadiense advirtió que el «viejo orden mundial», basado en normas, ya no existe e instó a las demás potencias medianas a unirse

A su vez, el Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron, durante el verano pasado, en materia comercial. Esta decisión se debe a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por controlar Groenlandia.

frr/tmv