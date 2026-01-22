Irán detalla que 2427 mártires han caído en recientes ataques terroristas y armados - Noticiero 21:30

Irán cifra en 3117 los muertos durante disturbios recientes. En Europa, el Parlamento frena el acuerdo Mercosur y lo envía al TJUE tras protestas agrarias ahora

1- El primer balance oficial de víctimas de los recientes actos terroristas en Irán reporta 3117 fallecidos. Entre ellos 2427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

2- El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, pide que Estados Unidos rinda cuentas legalmente por su indudable injerencia en los asuntos internos del país persa y por el apoyo a la crueldad terrorista, organizada en los recientes disturbios.

3- La policía francesa reprimió protestas de los agricultores europeos en Estrasburgo, en rechazo del acuerdo con el Mercosur. La protesta se realizó frente al Parlamento Europeo, que decidió llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia para verificar su conformidad con los Tratados.

