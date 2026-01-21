ONU condena demolición israelí de sede de UNRWA en Al-Quds - Noticiero 21:30

Israel demolió la sede de la UNRWA en Al-Quds y generó reacción de la ONU; Irán advirtió a EEUU por el Líder y Rusia afirmó que seguirá comerciando con Teherán pese a sanciones.

1. Fuerzas israelíes demolieron la sede de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, en Al-Quds, Jerusalén, una acción que ha provocado contundentes reacciones por parte de la ONU.

2. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, general de brigada Abolfazl Shekarchi, advierte a Estados Unidos que cualquier acción hostil contra el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, resultaría en una devastadora represalia militar.

3. El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, ofreció una extensa rueda de prensa para analizar los resultados principales de la diplomacia rusa en 2025. En esta reunión, aseguró que Moscú seguirá comerciando con Teherán independientemente de las posibles sanciones estadounidenses. Además, abordó el tema de Ucrania y criticó la brutal invasión armada de Estados Unidos contra Venezuela.

hhd/tmv