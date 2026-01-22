Baberi: docente asesinado brutalmente en actos terroristas en Irán

Los disturbios, apoyados y organizados desde el exterior, acaecidos a principios de este mes en Irán, provocaron heridas en la sociedad iraní que no se curarán en años.

Durante los actos vandálicos elementos terroristas armados y alborotadores, respaldados desde el extranjero, recurrieron a la violencia más extrema contra la población civil y las fuerzas del orden, utilizando armas blancas y de fuego, así como materiales incendiarios.

Informes oficiales cifran en 2427 el total número de mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados brutalmente por terroristas armados en todo el país.

Entre los mártires se encuentra Hosein Baberi, profesor joven y miembro de la Fuerza de Resistencia Popular de Irán (Basich), quien se desplegó junto con sus camaradas en puntos conflictivos de la ciudad de Marvdasht, en la provincia meridional de Fars, durante los disturbios para prevenir actos vandálicos y restaurar el orden.

El joven resultó gravemente herido tras ser apuñalado varias veces por alborotadores en una de las noches más violentas y murió ensangrentado camino al hospital.

El funeral del mártir Hosein Baberi celebrado en la ciudad de Marvdasht, en Fars, 13 de enero de 2026.

Algunos reportes incluso indicaron que Baberi fue baleado también durante los enfrentamientos con los agitadores terroristas.

La muerte del docente basichí despertó una ola de conmoción en Marvdasht, sobre todo en la sociedad educativa, sus estudiantes y camaradas.

El ministro de Educación de Irán, Alireza Kazemi, condenó enérgicamente el asesinato de Baberi a manos de “agitadores y terroristas vinculados a Estados Unidos e Israel” y se solidarizó con los allegados del mártir.

Kazemi calificó al joven docente de un ejemplo para todos los amantes de la República Islámica y la Revolución por sacrificar su vida para defender la patria y los valores nacionales ante los enemigos y agresores al país.

Los funcionarios iraníes consideraron los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo era desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada contra el país en junio.

A pesar de proporcionar todo apoyo financiero y militar a los alborotadores, este intento de desestabilización fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios, según confirman las autoridades.

