Miles protestan en EEUU contra políticas de Trump - Noticiero 02:30

Irán publica fotos de policías mártires tras ataques terroristas. Irán advierte represalia devastadora ante amenaza al Líder de Irán. Miles protestan en EE.UU. contra Trump.

1. Irán publica fotos de los policías mártires durante los disturbios causados por terroristas apoyados por EE.UU. e Israel, que atacaron lugares públicos y además mataron a civiles, incluidos niños.

2. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, general de brigada Abolfazl Shekarchi, advierte a Estados Unidos que cualquier acción hostil contra el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, resultaría en una devastadora represalia militar.

3. Miles de personas se manifestaron en diversas ciudades de EEUU en contra de las políticas del gobierno de Donald Trump, en el primer aniversario de su actual mandato.

yzl/ncl/tqi