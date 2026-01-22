A FONDO: ¿Dónde queda Groenlandia? claves del ambicioso plan de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intensificado sus amenazas de tomar control de Groenlandia, afirmando en las redes sociales que “no hay vuelta atrás”.

La polémica búsqueda de Trump para tomar control de Groenlandia ha sacudido la relación de Estados Unidos con varios aliados europeos, sin un final a la vista.

¿Dónde queda Groenlandia?

El nombre en inglés de Groenlandia, Greenland, evoca una “tierra verde”, aunque en realidad ese territorio está cubierto en un 80 % por hielo. La isla más grande del planeta tiene bellezas y riquezas naturales propias, curiosidades y una historia que se remonta a unos 5000 años de personas habitando su territorio, detalla el Consejo Nórdico de Ministros, un organismo oficial de cooperación intergubernamental de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y sus regiones autónomas).

Groenlandia, la isla más grande del mundo con más de 2 millones de km², es notablemente más grande que varios países europeos combinados, como Francia, Alemania y España. Dos tercios de su territorio están dentro del Círculo Polar Ártico, y su punto más al norte está a menos de 800 km del Polo Norte. Está separada por solo 26 km de la isla Ellesmere en Canadá, siendo este su punto más cercano, y forma parte del Escudo Canadiense, una meseta formada por rocas precámbricas.

El país europeo más cercano a Groenlandia es Islandia, ubicada a unos 320 km al sureste, al otro lado del estrecho de Dinamarca. Su costa, extremadamente accidentada, se extiende por 39,330 km, una longitud que equivale a la circunferencia del planeta Tierra a la altura de la línea del Ecuador.

Groenlandia, con Nuuk como su capital, contiene aproximadamente el 7 % de todas las reservas de agua dulce de la Tierra, revela el sitio web oficial de turismo de la isla. Y en su punto más grueso, la capa de hielo tiene 3500 metros de espesor.

Conforme a Britannica, los grandes yacimientos de minerales como la criolita, el plomo, el zinc, la plata y el carbón se explotaron en varios momentos del siglo XX, y la primera mina de oro de la isla se inauguró en 2004. Con el tiempo, la exploración también reveló yacimientos de hierro, uranio, cobre, molibdeno, diamantes y otros minerales.

Las condiciones climáticas y ecológicas habían limitado la explotación de recursos en Groenlandia, pero el calentamiento global ha cambiado esta situación. El deshielo no solo ha facilitado el acceso al petróleo y gas natural, sino que también ha abierto tierras para la minería. Esta nueva situación ha convertido la autorización de actividades de exploración y minería por empresas extranjeras en una cuestión política clave en Groenlandia, atrayendo la atención y ambición de actores internacionales a comienzos del siglo XXI.

¿Cuál es la relación entre Groenlandia y Dinamarca?

Groenlandia ha estado habitada durante unos 5000 años, con una población actual de 56 500 personas, el 90 % de las cuales son descendientes de los inuit. Se identifican como kalallit (groenlandeses occidentales), inugguit (del distrito de Thule) o iit (groenlandeses orientales).

Además, el 10 % de la población es de origen danés. Los groenlandeses llaman a su país Inuit Nunaat o Kalaallit Nunaat, que significan Tierra del Pueblo o Tierra de los Groenlandeses, respectivamente.

Alrededor del año 1000 d.C., los nórdicos, dirigidos por el vikingo Erik el Rojo, se establecieron en el sur de la isla. Sin embargo, en el siglo XV, los asentamientos nórdicos desaparecieron debido a una combinación de cambio climático, aislamiento y transformaciones en las rutas comerciales. A lo largo de los siglos, Groenlandia ha sido hogar de diferentes oleadas de culturas inuit, que han influido significativamente en su población y cultura actuales.

El interés de la Corona danesa por Groenlandia comenzó alrededor de 1600, impulsado por razones económicas y geopolíticas, y como respuesta a las crecientes actividades de exploradores ingleses y balleneros holandeses en las aguas del Ártico. En 1605, Dinamarca realizó su primera expedición a la isla y, finalmente, en 1721, Groenlandia se convirtió en una colonia danesa, consolidando la soberanía danesa sobre la gran isla.

Tras siglos de colonialismo, Dinamarca otorgó autonomía a Groenlandia en 1979. Según este acuerdo, la isla siguió formando parte del reino danés y los groenlandeses continuaron siendo ciudadanos daneses con los mismos derechos que el resto de los daneses. Mientras Dinamarca mantenía el control sobre asuntos constitucionales, relaciones exteriores y defensa, Groenlandia asumió la jurisdicción sobre temas como desarrollo económico, impuestos, educación, seguridad social, cultura y la iglesia estatal. Los recursos minerales de la isla fueron administrados conjuntamente por ambos territorios.

En 2008, los groenlandeses votaron mayoritariamente a favor de ampliar su autonomía respecto a Dinamarca, lo que resultó en el acuerdo de autonomía ampliada que entró en vigor el 21 de junio de 2009. Este acuerdo permitió a Groenlandia quedarse con un mayor porcentaje de los ingresos derivados del petróleo y minerales, además de asumir casi todos los asuntos internos, incluida la justicia penal. El groenlandés pasó a ser el idioma oficial del gobierno, mientras que Dinamarca continuó gestionando las relaciones exteriores y la defensa de la isla.

Ambicioso plan de Trump por Groenlandia

El presidente estadounidense insiste en que Groenlandia debería ser de Estados Unidos. Durante su primer mandato, Trump planteó abiertamente la idea de comprar la isla, considerando el territorio como un activo estratégico y, en la actualidad, ha dejado abierta la posibilidad de usar la fuerza para tomar el control del territorio semiautónomo.

En efecto, la situación entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se agrava tras la amenaza del presidente estadounidense de imponer altos aranceles si los europeos se oponen a la compra de Groenlandia o a una ocupación militar de la isla.

Con aranceles adicionales del 10 por ciento a partir de febrero, e incluso del 25 por ciento a partir de junio, Trump amenazó a Alemania y a otros siete países de la UE y la OTAN, que enviaron soldados a Groenlandia en una misión militar de exploración. Los soldados germanos ya volvieron a abandonar el país ártico.

Trump avanzó en su ofensiva sobre Groenlandia este miércoles en Davos al anunciar que alcanzó junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un “marco para un futuro acuerdo” sobre la isla ártica que será “muy bueno para Estados Unidos”. A su vez que suspendió la amenaza de aranceles que planeaba imponer desde febrero contra los países europeos que se oponían a su anexión de la isla.

El anuncio, difundido tras su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, buscó descomprimir la escalada comercial con Europa, pero no disipó las alarmas políticas y de seguridad que se activaron tanto en Bruselas como en Copenhague y Nuuk, donde las autoridades reiteraron que la soberanía de Groenlandia no está en discusión.

Expertos avisan que los intentos de Trump de presionar a Dinamarca para ceder Groenlandia están amenazando la unidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de una manera pocas veces vista.

Trump ha buscado demostrar su poder en el escenario mundial, desafiando a los aliados, pero nunca lo había hecho al intentar tomar control de un territorio que está bajo la protección de un aliado. Groenlandia está protegida por la OTAN, lo que implicaría que los países aliados tendrían que defenderla en caso de una invasión estadounidense.

Sin embargo, incluso sin llegar a un conflicto militar, la idea de que Estados Unidos intente tomar control de Groenlandia es altamente provocadora. Esto podría dañar seriamente a la OTAN, una alianza creada después de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar a la Unión Soviética y otras amenazas. La situación en Groenlandia refuerza la percepción entre los aliados occidentales de que deben empezar a construir un futuro más independiente de Estados Unidos.

Hechos tergiversados en la reclamación de Trump

Mientras tanto, muchos han alertado de los hechos tergiversados en la reclamación de Trump. Entre ellos, que no existen documentos escritos que respalden la reclamación de Dinamarca sobre Groenlandia. (De hecho, documentos estadounidenses y muchos otros sí lo hacen).

El inquilino de la Casa Blanca también ha hablado reiteradamente como si Rusia y China estuvieran rondando la isla y listas para tomarla si Estados Unidos no lo hace; eso simplemente no es cierto.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ha dicho a Estados Unidos que “deje de usar la llamada amenaza china como pretexto para buscar intereses egoístas”.

¿Qué decía la carta de Trump a Noruega sobre Groenlandia?

Noruega afirma que su primer ministro ha recibido un mensaje de Trump sugiriendo que la falta de concesión del Premio Nobel de la Paz a él es, al menos en parte, responsable de su postura.

La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, confirmó el lunes que había recibido un mensaje de Trump en el que escribió: “Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz”.

Trump añadió: “Aunque siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América”.

Trump reiteró que no cree que Dinamarca pueda mantener a Groenlandia segura de Rusia o China.

“El mundo no está seguro a menos que tengamos control total y absoluto de Groenlandia”, escribió.

¿Cómo ha respondido Europa a la amenaza de aranceles de Trump?

Los líderes daneses y groenlandeses han declarado en varias ocasiones que el territorio autónomo del Reino de Dinamarca no está a la venta, y las recientes manifestaciones en la isla se han opuesto al intento de Trump de adquirirlo.

Muchos países en Europa quieren explorar opciones diplomáticas con Estados Unidos antes de tomar represalias con aranceles propios, pero no lo han descartado.

“Nuestra prioridad es involucrarnos, no escalar. A veces, la forma más responsable de liderazgo es la moderación”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Sin embargo, Gill advirtió que “la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder si se imponen los aranceles amenazados”.

Los 27 miembros de la UE se han reunido para un encuentro de emergencia con el fin de discutir su respuesta a la amenaza de Trump.

En una declaración conjunta, los ocho países objetivo de los nuevos aranceles de Trump dijeron que “se mantienen en plena solidaridad” con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia, un territorio semi-autónomo danés.

“Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos listos para participar en un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, los cuales respaldamos firmemente”, dijeron Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido en la declaración.

“Las amenazas de aranceles socavan las relaciones transatlánticas y ponen en riesgo una peligrosa espiral descendente. Continuaremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos a defender nuestra soberanía”.

Durante un discurso a la nación, el primer ministro Keir Starmer dijo que el Reino Unido considera que Groenlandia es parte de Dinamarca y que su futuro debe ser determinado solo por Groenlandia y Dinamarca.

“Aplicar aranceles a los aliados por perseguir la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente incorrecto. Por supuesto, trataremos este tema directamente con la administración de EE.UU.”, dijo Starmer. Sin embargo, señaló repetidamente durante su discurso y en las preguntas de los medios después que, por ahora, no está a favor de imponer aranceles represivos contra EE.UU. “Una guerra arancelaria no está en el interés de nadie”.

Esta semana, el canciller alemán Friedrich Merz también instó al diálogo, advirtiendo que una guerra arancelaria perjudicaría a ambos lados del océano Atlántico.

“Queremos evitar cualquier escalada en este conflicto si es posible”, dijo Merz. “Simplemente queremos tratar de resolver este problema juntos”. Sin embargo, no descartó el uso de aranceles si fuera absolutamente necesario.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, publicaron mensajes idénticos, pero separados, en X, diciendo: “Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y pondrían en riesgo una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”.

Sin embargo, algunos líderes europeos han adoptado un enfoque más agresivo sobre cómo responder a las amenazas de Trump y han instado a la UE a activar una herramienta económica que nunca antes se había utilizado, diseñada para enfrentar la coacción de estados fuera de la UE.

David van Weel, el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, dijo durante una entrevista en la televisión holandesa el 18 de enero: “Lo que está haciendo es chantaje… y no es necesario. No ayuda a la alianza [OTAN], y tampoco ayuda a Groenlandia”.

El eurodiputado alemán Bernd Lange, presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo, en una publicación en X dijo que “el Instrumento contra la Coacción (ACI), diseñado precisamente para tales casos, debe usarse ahora”.

“Hago un llamado a la Comisión Europea para que lo active inmediatamente”.

Durante la reunión de emergencia de la UE, el presidente francés Emmanuel Macron también pidió que el bloque active el ACI, también conocido como la “bazuca comercial”, según informaron los medios de comunicación.

¿Qué es el ACI, o bazuca comercial?

Se trata de un mecanismo legal que la UE propuso a finales de 2021 y adoptó en 2023 para proteger a los países europeos de la presión económica por parte de países no miembros de la UE.

Para finales de su primer mandato en enero de 2021, Trump había iniciado una guerra comercial contra varios de los principales socios comerciales de Washington, incluida la UE, que enfrentó aranceles estadounidenses sobre las exportaciones de acero y aluminio.

En diciembre de 2021, China bloqueó los productos lituanos de entrar en los puertos chinos después de que Lituania fuera eliminada del sistema electrónico de declaraciones aduaneras de China. Esto fue una represalia por la decisión de Lituania de permitir que Taiwán, que China considera parte de su territorio, abriera una embajada de facto en Vilna bajo el nombre de “Oficina Representativa de Taiwán”. El bloqueo de China también se aplicó a las exportaciones de otros países de la UE cuando los productos contenían componentes lituanos o estaban vinculados a Lituania.

La idea de la bazuca comercial fue propuesta en la UE el 8 de diciembre de 2021, cuando China bloqueaba los productos.

Por lo tanto, fue adoptada en 2023 con países como China en mente, más que con aliados como Estados Unidos, dijo Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal en la Tax Foundation, a los medios estadounidenses.

El ACI restringe el acceso de las corporaciones estadounidenses para vender productos en el mercado europeo. Esta es el arma económica más poderosa de la Unión Europea, según avalúan analistas.

Incluye tarifas y cargos sobre las importaciones de bienes y servicios, restricciones a la inversión de Estados Unidos en la UE y una posible prohibición de los contratos con el sector público para las empresas estadounidenses.

Esencialmente, la bazuca comercial implica una serie de medidas, incluidos aranceles represivos elevados y el aumento de los derechos aduaneros. Si se aplica a los EE.UU., la UE podría limitar o bloquear el acceso de bienes, servicios o empresas estadounidenses a su mercado único.

También podría imponer restricciones sobre exportaciones e importaciones mediante cuotas o licencias. Además, la UE podría imponer medidas que restrinjan el uso por parte de los EE.UU. de la infraestructura financiera basada en la UE, aumentando los costos de financiamiento para los bancos y empresas estadounidenses que dependen de hacer negocios en Europa.