Dinamarca y socios de OTAN envían tropas a Groenlandia frente a Trump

Dinamarca y sus aliados de la OTAN anuncian el refuerzo de la presencia militar en Groenlandia, ante las renovadas presiones de Donald Trump sobre la isla.

El presidente estadounidense insiste en que controlar este territorio es vital para la Casa Blanca, mientras que el gobierno francés advierte que esta medida tendrá consecuencias sin precedentes.

Ante la presión creciente de Estados Unidos para anexionar Groenlandia a su territorio, se agudiza aún más la tensión política entre los aliados. El presidente estadounidense sigue insistiendo en que su país necesita Groenlandia y afirma que cualquier cosa menos que eso es inaceptable.

Además, el magnate amenazó al premier groenlandés después de que este reiterara que la isla quiere seguir bajo soberanía de Dinamarca.

Las declaraciones de Trump generan una ola de reacciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su apoyo a Groenlandia y afirmó que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea.

También, desde Francia advierten que si Estados Unidos se apropia de Groenlandia, se desencadenaría una ola de consecuencias preexistentes. El presidente galo realizó estas declaraciones en conferencia de prensa.

Además, París anunció que abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, a medida que crecen las amenazas de Trump.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que aumentará la presencia militar y las maniobras en Groenlandia en colaboración con sus aliados de la OTAN.

También han enviado un comando de avanzada. Su tarea es encargarse de la logística necesaria para recibir, eventualmente, a las fuerzas principales.

