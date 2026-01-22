Las tres víctimas más jóvenes de los disturbios respaldados por potencias extranjeras en Irán

Disturbios respaldados por potencias extranjeras en Irán dejan a tres niñas mártires, víctimas inocentes de una violencia implacable y dirigida.

Por: Humaira Ahad

En ciudades iraníes como Teherán, Kermanshah, Nishapur e Isfahán, las manifestaciones pacíficas por preocupaciones económicas degeneraron en violencia a principios de este mes, cuando los alborotadores respaldados por potencias extranjeras tomaron las calles.

A medida que las calles caían en el caos y el desorden, los civiles fueron los más afectados. Padres cargando a sus hijos, compradores, ancianos y otros que realizaban sus rutinas diarias se vieron atrapados en el torbellino de una violencia orquestada por elementos respaldados por agencias de inteligencia extranjeras.

Alborotadores armados y despiadados, apoyados por Estados Unidos e Israel, arrasaron barrios, atacando indiscriminadamente a los civiles con armas, cuchillos y pistolas.

Entre las víctimas se encontraban los más jóvenes y los más inocentes: Bahar Seifi, de dos años, de Nishapur; Melina, de tres años, de Kermanshah; y Anila Abu Talibian, de ocho años, de Isfahán.

Sus vidas – frágiles y llenas de promesas – fueron violentamente truncadas en medio de una ola de terror mercenario.

Bahar Seifi: Tres días de lucha para la mártir más joven

El 9 de enero de 2026, en la histórica ciudad nororiental de Nishapur, Bahar Seifi, de dos años, fue alcanzada por un ataque realizado por alborotadores armados.

Había ido con su hermano a sacar la basura cuando los terroristas abrieron fuego contra ella. Objetivo de los alborotadores respaldados por fuerzas extranjeras, cayó en coma. A pesar de los incansables esfuerzos de los médicos, la pequeña sucumbió a sus heridas tres días después, convirtiéndose en la mártir más joven de los disturbios violentos.

La madre de Bahar reflexionó sobre esos últimos días, cuando su hija estuvo conectada al respirador artificial.

“Siento que fue como si la Hazrat Fátima (hija del Profeta del Islam) hubiera preservado esos tres días para ayudarme, para que mi corazón encontrara paz y pudiera soltar a Bahar más fácilmente”, fue citada diciendo.

“Cuando llegó el momento de desconectar los aparatos médicos de Bahar, le dije a la Hazrat Fátima (la paz sea con ella): ‘Oh Fátima az-Zahra, mi hija, como Hazrat Ruqayyah (la hija del Imam Husein), era una niña pura e inocente de tres años. Así como cuidas de Hazrat Ruqayyah, te pido que cuides también de mi Bahar y la consideres como a la pequeña Ruqayyah’.”

La madre, desgarrada por el dolor, susurró en silencio a su hija: “Mi niña, aunque separarme de ti, mi preciosa hija, me duele insoportablemente, te encomiendo a la Hazrat Fátima (P) y me consuelo sabiendo que ella te velará.”

Con lágrimas contenidas, la madre de Bahar dijo: “Solo tenía dos años, era pura e inocente. ¿Qué había hecho esta niña para enfrentar un final tan injusto?”

El padre afligido, Qasem Seifi, pidió cautela, recordando a la nación que los críticos más ruidosos de Irán suelen hablar desde la seguridad de las capitales extranjeras.

“Los que traicionan a la patria son refugiados en países occidentales. Incitan a la gente a crear caos y disturbios, poniendo en peligro las vidas de nuestros conciudadanos. Estos mercenarios nunca buscan el bien del país y pretenden entregar la nación al enemigo”, señaló.

“Pido a los padres que hagan conscientes y vigilantes a sus hijos contra la sedición de los extranjeros, y que no permitan que los medios extranjeros los influencien ni se unan a los alborotadores. Aunque Bahar ya no esté entre nosotros, no quiero que los padres de mi patria lloren la pérdida de la ‘primavera’ de sus vidas”.

Hablando sobre el impacto más amplio de los disturbios que sacudieron al país, el padre de Bahar destacó tanto la pérdida de su hija como los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para restaurar el orden, diciendo que se habían hecho sacrificios para proteger el país.

“Hemos perdido muchos mártires y comandantes para lograr y preservar esta seguridad. Ahora no debemos, bajo el pretexto de los problemas económicos, permitir que esta seguridad se ponga en peligro ni dejar que nuestro país se convierta en presa de las maquinaciones de mercenarios y traidores”, dijo, subrayando el costo de mantener la seguridad.

Melina: Resfriado, farmacia y vida robada

Melina, de tres años, estaba resfriada. Su padre, preocupado por su salud, la llevó a la farmacia a comprar medicinas. Ella, un alma tierna, desconocía el caos que se desataba a su alrededor.

Sus únicas preocupaciones eran las pequeñas alegrías de la infancia: jugar, reír y admirar su cabello trenzado.

El 8 de enero de 2026, mientras su padre la cargaba por la calle, estalló un tiroteo. Una bala alcanzó a Melina, atravesando su cuerpo.

El padre relató el horror y la forma en que su pequeño y feliz mundo se desplomó.

“En el momento en que me di cuenta de lo que había pasado, su sangre empapó mis manos y mi ropa. Sostuve su cuerpo sin vida en mis brazos”, dijo entre lágrimas.

El devastado padre repetía, entre angustia, que sus manos estaban empapadas de la sangre de Melina: “Su sangre en mis manos, en mi ropa… Llevaré esto para siempre”.

Durante días, la madre de Melina permaneció en silencio, incapaz de procesar la visión del cuerpo sin vida y ensangrentado de su amada hija en los brazos de su esposo.

En el funeral, la madre de Melina describió los últimos momentos de su hija, señalando la sequedad en su garganta y su probable incomodidad antes de morir.

Recordó que, cuando la invitaron a ver a Melina en la morgue, sus ojos estaban abiertos, como si quisiera ver a su madre una última vez. En el momento del entierro, sus ojos estaban cerrados.

En su dolor, ella trazó una conexión con Ashura, recordando los relatos de la joven hija del Imam Husein (P), Hazrat Ruqayyah, cuyos labios se habían secado de sed en Karbala.

Para la madre de Melina, la pérdida de su hija de tres años resonó como aquella escena histórica de una niña atrapada en sufrimiento indescriptible.

Ambos padres dijeron que desean que las fuerzas de seguridad iraníes detengan a los asesinos de Melina y de otros niños iraníes que fueron martirizados en el reciente acto de terrorismo.

Anila Abu Talebian: Sueños destrozados

En Isfahán, el día de Anila Abu Talebian, de ocho años, comenzó como cualquier otro. Su padre la llevó a comprar un helado, un momento de alegría para la pequeña.

Una bala la alcanzó mientras esperaba su golosina en el coche, y su abuela, que también estaba dentro, resultó herida pero de alguna manera sobrevivió al ataque.

Anila había soñado durante mucho tiempo con ser famosa. “Quiero ser una princesa”, le decía a sus padres, “dar órdenes a todos, estar por encima de todo. Quiero ser cantante, jugadora, cualquier cosa que me haga conocida”, recordó su tía.

En un giro trágico, Anila ganó notoriedad por su muerte. Su padre dijo que ella “se hizo famosa, pero a través del martirio”.

En su hogar, aún conmocionados por la pérdida, su madre preparó una ceremonia simbólica de bodas para Anila, colocando una corona y un vestido blanco de novia sobre su cuerpo de ocho años.

La historia de Anila refleja la de Melina y Bahar, un trágico testimonio del implacable ataque a los niños.

Las víctimas más jóvenes se convirtieron en ejemplos no deseados del costo humano de estos ataques coordinados respaldados por potencias extranjeras.

En varias ciudades, los ataques siguieron un patrón similar. Terroristas armados respaldados por potencias extranjeras atacaron sin distinción, incluyendo adultos, personal de seguridad y niños.

Los terroristas, que recibían grandes sumas de dinero de sus manejadores en el extranjero, usaron balas, cuchillos y machetes, dejando a las familias iraníes vulnerables a la violencia repentina.

Los testigos describieron los ataques como actos deliberados de terror más que protestas. Las experiencias de las familias que perdieron a sus hijos pequeños en estos eventos sirven como testimonio de primera mano sobre la magnitud y la intención de la violencia, dijeron.

Las autoridades iraníes han mantenido que estos actos de terror forman parte de un intento más amplio de desestabilizar al país y dar un nuevo impulso a su proyecto de “cambio de régimen”, pero, una vez más, fracasaron.

