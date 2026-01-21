Una niña de dos años fue asesinada en Neyshabur, en el noreste de Irán, convirtiéndose en la víctima más joven de los recientes disturbios registrados en el país.

Una niña de dos años, identificada como Bahar Asadi, fue asesinada por un disparo en la cabeza la noche del 19 de enero en Neyshabur, según informaron fuentes locales.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Bahar y su hermano, Milad, habían salido a la calle esa noche para acompañarla mientras sacaba la basura.

Al poco tiempo de llegar a la vía pública, se escuchó un disparo. Milad alertó que su hermana se había desplomado, y al acudir al lugar, la madre constató que Bahar había recibido un impacto de bala en la cabeza, perdiendo la vida de manera inmediata.

Tras el incidente, los padres de Bahar la trasladaron al hospital, donde, tras tres días, los médicos les comunicaron que la niña había sufrido muerte cerebral y que no había posibilidad de supervivencia.

Las protestas pacíficas que comenzaron el 28 de diciembre en los bazares de Teherán, motivadas por razones económicas, se tornaron rápidamente violentas debido a la infiltración de elementos terroristas armados, apoyados desde Estados Unidos e Israel, entre los manifestantes, provocando un elevado número de víctimas civiles.

