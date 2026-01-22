Informe: Balas israelíes halladas en cuerpos de niñas asesinadas en Irán

Las balas de grado militar israelíes han sido halladas en los análisis forenses de cuerpos de niñas asesinadas durante recientes actos terroristas en Irán, según un informe.

En una entrevista concedida el miércoles a la agencia de noticias rusa TASS, una fuente de seguridad iraní, bajo condición de anonimato, señaló los casos de dos niñas asesinadas por mercenarios armados en las ciudades de Isfahán (en el centro del país) y Kermanshah (al oeste).

La niña de ocho años en Isfahán recibió disparos en el estómago, la barbilla y la parte posterior de la cabeza mientras estaba de compras con su familia, indicó la fuente, agregando que el análisis forense de su cuerpo reveló que se utilizaron balas de grado militar israelí en el tiroteo.

La fuente también señaló que el segundo caso involucraba a Melina Asadi, de 3 años, quien fue disparada por la espalda por terroristas en Kermanshah el 7 de enero mientras regresaba con su padre de una farmacia.

A finales del año pasado, las dificultades económicas, provocadas y agravadas por años de sanciones occidentales, desencadenaron una ola de protestas pacíficas entre comerciantes en la capital iraní, Teherán, y otras ciudades.

Las autoridades reconocieron como legítimas las demandas de los manifestantes, pero las protestas fueron secuestradas por alborotadores respaldados por líderes estadounidenses e israelíes, quienes llamaron públicamente al vandalismo y al desorden.

Los funcionarios afirmaron que algunos de los mercenarios estaban armados, entrenados y reclutados por agencias de inteligencia de EE.UU. e Israel para incitar la violencia, dañar la propiedad pública y asesinar a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Informes oficiales cifran en 2427 el total número de mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados brutalmente por terroristas armados en todo el país.

arz/tqi