Irán: actos terroristas, parte de plan israelí para desestabilizar zona

Irán ha denunciado que los recientes actos terroristas y disturbios forman parte de un plan más amplio de Israel para dominar el mundo islámico y desestabilizar la región.

Hablando en nombre de la República Islámica en una reunión de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) celebrada en Nueva York (Estados Unidos), Said Jatibzade describió el miércoles las recientes agitaciones, apoyadas desde el exterior, como “uno de los acontecimientos más difíciles” de la historia contemporánea de Irán, las cuales terminaron gracias a la unidad y cooperación del gobierno y la nación.

Los funcionarios iraníes consideraron los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo era desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada contra el país en junio.

A pesar de proporcionar todo apoyo financiero y militar a los alborotadores, este intento de desestabilización fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios, según confirman las autoridades.

Informes oficiales cifran en 2427 el total número de mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados brutalmente por terroristas armados en todo el país.

Jatibzade consideró los disturbios como parte de un plan del régimen israelí para provocar caos en Asia Occidental, asegurando que el gobierno y la nación iraníes castigarán a los responsables por el derramamiento de sangre de los connacionales.

“La estrategia de este régimen incluye debilitar la región, dominar el mundo islámico y desestabilizar Asia Occidental, y la operación terrorista llevada a cabo en Irán sigue su fracaso sufrido en la guerra de 12 días”, dijo.

Fustigó a Israel y sus aliados occidentales por “utilizar los derechos humanos como una herramienta para promover sus planes antiraníes”, enfatizando que aquellos que tienen las manos manchadas de sangre de decenas de miles de personas inocentes en la Franja de Gaza carecen de autoridad moral para hablar de derechos humanos.

OCI apoya soberanía nacional de Irán tras disturbios

Al final de la reunión, los Estados miembros de la OCI reiteraron su apoyo a la soberanía nacional, integridad territorial y la estabilidad de Irán, rechazaron cualquier injerencia foránea en los asuntos internos de Teherán y respaldaron al gobierno y la nación iraníes ante las agresiones de Israel al país en junio.

ftm/tqi