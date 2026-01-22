Resistencia palestina: Israel busca imponer sus condiciones por la fuerza

HAMAS y Yihad Islámica denunciaron ataque israelí en Gaza que asesinó a 11 palestinos, afirmando que los sionistas buscan imponer sus condiciones por la fuerza.

Mediante un comunicado publicado el miércoles, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) denunció el ataque del régimen de Tel Aviv a un vehículo vinculado al Comité de Ayuda Egipcio en el centro de la Franja de Gaza que provocó la muerte de al menos 11 palestinos, incluidos tres periodistas, calificando el hecho como un “crimen de guerra” y una grave violación del acuerdo de alto el fuego.

Además, enfatizó que el ataque “se enmarca dentro de un patrón de ataques sistemáticos contra periodistas y operaciones de asistencia” en la Franja de Gaza.

Por su parte, el movimiento Yihad Islámica Palestina subrayó que apuntar directamente a los equipos que operan bajo el paraguas del Comité Egipcio no puede considerarse de ninguna manera un “error de campo”, sino que refleja la oposición del régimen israelí a avanzar hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y constituye un intento abierto de “imponer sus condiciones por la fuerza”.

Asimismo, consideró el ataque como una agresión evidente contra el papel de los mediadores, describiéndolo como “un mensaje amenazante” dirigido a todas las instituciones encargadas de supervisar la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

Afirmó que el asesinato de los periodistas constituye un “eslabón más en la cadena de la guerra de genocidio contra la verdad” por parte de Israel, declarando que es una política organizada que el régimen de Tel Aviv ha adoptado desde el inicio de la agresión, en octubre de 2023, para “ocultar sus crímenes”.

Desde el alto el fuego pactado entre HAMAS y el régimen de Israel en octubre, unos 1820 palestinos han muerto o han resultado heridos en 1300 violaciones cometidas por Israel, según la agencia palestina de noticias WAFA.

En total, unos 71 500 palestinos han muerto y 171 400 han resultado heridos en la agresión violenta de Israel contra la Franja de Gaza.

arz/tqi