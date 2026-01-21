ONG Hind Rayab denuncia a propagandista genocida israelí en EEUU

La propalestina Fundación Hind Rayab presentó una solicitud urgente de procesamiento contra el propagandista genocida israelí Guy Hochman en Estados Unidos.

En un comunicado publicado el martes, la Fundación Hind Rayab (HRF, por sus siglas en inglés) afirmó haber presentado la solicitud al Departamento de Justicia de Estados Unidos ese mismo día, acompañada de un extenso expediente probatorio que documenta crímenes de guerra e incitación pública directa al genocidio en relación con el genocidio perpetrado por el régimen israelí en la Franja de Gaza. La presentación coincidió con la actuación programada de Hochman en la ciudad de Nueva York ese mismo día.

La HRF afirmó que la gravedad de los crímenes de Hochman se puso de manifiesto un día antes en Canadá, donde fue detenido en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto e interrogado durante aproximadamente seis horas tras la presentación de una denuncia y la entrega del expediente de investigación de la fundación a las autoridades canadienses. Según informes, fue liberado solo tras la intervención de la embajada de Israel.

Según el grupo de defensa legal con sede en Bruselas, la presentación estadounidense incluye material que podría constituir violaciones del derecho internacional humanitario y de las leyes penales federales estadounidenses, como la Ley de Crímenes de Guerra y el Estatuto de Genocidio. La fundación afirmó que su informe de investigación completo sobre Hochman ya se ha hecho público.

El expediente documenta la incitación sistemática y pública al genocidio contra los palestinos en Gaza. La fundación afirmó que Hochman había hecho declaraciones que instaba a la matanza masiva y al exterminio, abogaba por el uso de armas nucleares contra Gaza, celebraba la muerte de civiles y promovía la hambruna, el desplazamiento forzado y el castigo colectivo.

También cita llamamientos a la destrucción de infraestructura civil y lugares religiosos, incluyendo declaraciones de que “no quedará ni una sola mezquita en Gaza”.

La fundación afirmó que el material también incluía declaraciones en las que Hochman negaba la existencia de civiles o personas protegidas, afirmando que no había palestinos “no involucrados”.

Según la fundación, estas declaraciones se habían realizado tanto dentro de Gaza, mientras Hochman operaba en colaboración con la Unidad del Portavoz del ejército israelí, como durante actuaciones públicas y transmisiones en línea en el extranjero.

El expediente documenta además el apoyo público de Hochman a actos de violencia sexual y tortura contra detenidos palestinos, según la HRF. En particular, la fundación citó declaraciones en las que Hochman había defendido a miembros de la Fuerza 100, una unidad militar israelí cuyas fuerzas violaron a una prisionera palestina ante una cámara en el infame centro de detención de Sde Teiman, en los territorios ocupados. La HRF afirmó que Hochman había retratado a los perpetradores como héroes.

A pesar de su detención en Canadá, Hochman continuó actuando en público, según la entidad, describiendo los eventos como agitación política más que comedia.

La fundación señaló que, durante su actuación en Canadá, uno de sus simpatizantes fue arrestado tras una conducta violenta fuera del recinto.

La HRF afirmó haber advertido a las autoridades estadounidenses que la actuación programada de Hochman en Nueva York representaba un riesgo inminente de nuevos actos delictivos, destacando la presencia de una gran comunidad palestino-estadounidense en la ciudad. La fundación indicó que también había comunicado su solicitud y expediente a la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

La Fundación Hind Rayab, creada en memoria de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes en Gaza, se encarga de identificar presuntos criminales de guerra israelíes y presentar acciones legales contra ellos.

En este contexto, ha presentado denuncias contra más de 1000 miembros de las fuerzas israelíes en diversos países, incluyendo Alemania, Grecia, Bélgica, Argentina, Brasil, Chipre, Francia, Nepal, los Países Bajos, Rumanía, Sri Lanka, Tailandia y Reino Unido.

ght/tmv