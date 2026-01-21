ASIA OCCIDENTAL   /   Palestina

Israel asesina a 11 palestinos, incluidos 3 periodistas, en Gaza

  • Las familias palestinas desplazadas inspeccionan sus tiendas de campaña destruidas en el norte de la ciudad de Gaza, tras un ataque israelí.
Publicada: miércoles, 21 de enero de 2026 18:23

Al menos 11 palestinos, incluidos tres periodistas, han sido asesinados y varios han resultado heridos por disparos y bombardeos israelíes en distintas zonas de Gaza.

Según la agencia palestina de noticias WAFA, siete palestinos murieron en el centro de la Franja de Gaza, dos en el sur y dos en el norte durante los ataques de Israel.

Entre las víctimas se encontraban tres periodistas, quienes perdieron la vida cuando las fuerzas israelíes atacaron su vehículo en el centro de Gaza, según la fuente.

En la misma jornada, un niño palestino fue asesinado por las fuerzas israelíes en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. El menor, identificado como Sarhan al-Rajoudi, murió por disparos fuera de las zonas de despliegue al este de Deir al-Balah, según informaron los médicos.

En este contexto, dos palestinos resultaron heridos por disparos del ejército israelí al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras que otro fue alcanzado por fuego israelí al este de Juhr ad-Dik, al noreste del campo de refugiados de Al-Bureij, también en el sur de la ciudad de Gaza.

Según fuentes médicas, los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

Asimismo, la artillería israelí bombardeó zonas orientales del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza.

Desde el alto el fuego pactado entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel en octubre, unos 1820 palestinos han muerto o han resultado heridos en 1300 violaciones cometidas por Israel.

