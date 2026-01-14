Canciller iraní califica los disturbios como “crímenes al estilo Daesh”

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha descrito los recientes disturbios en Irán como atrocidades similares a las cometidas por el grupo terrorista Daesh.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán durante una reunión en línea mantenida el martes con los embajadores de la República Islámica ante los estados miembros de la Unión Europea (UE) calificó los recientes disturbios en Irán como atrocidades similares a las cometidas por el grupo terrorista takfirí Daesh, afirmando que estos representan una continuación de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra el país en junio.

Araqchi reiteró su condena previa a la injerencia de Washington y el régimen de Tel Aviv en los asuntos internos de Irán, haciendo referencia a cómo estos aliados han proporcionado a los elementos desestabilizadores armas, inteligencia y apoyo logístico con el fin de desviar las protestas económicas a nivel nacional hacia disturbios.

Describió el objetivo perseguido por los disturbios como el debilitamiento y la desestabilización del país, al mismo tiempo que expresó su gratitud hacia las fuerzas de seguridad iraníes por haber restablecido la calma mediante la exitosa confrontación con los perpetradores.

El jefe de la Diplomacia iraní también agradeció a la nación iraní por haber organizado demostraciones de millones de personas en todo el país el lunes, en apoyo al establecimiento islámico del país y en condena a la injerencia extranjera.

Asimismo, subrayó la importancia de que los diplomáticos iraníes basados en Europa transmitan con precisión la naturaleza atroz de las recientes actividades terroristas dirigidas contra la nación a los gobiernos locales, a la diáspora iraní y a la opinión pública.

Estos comentarios se produjeron después de que los cabecillas y operativos de los disturbios, bajo su dirección, intentaran secuestrar las protestas que comenzaron a finales de diciembre.

También el lunes, Araqchi verificó durante una reunión con diplomáticos en Teherán que las grabaciones habían demostrado cómo estos elementos habían intentado causar tantas víctimas como fuera posible para allanar el camino hacia una nueva agresión extranjera contra el territorio iraní, tal como lo había amenazado recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los funcionarios iraníes han prometido abordar adecuadamente las legítimas preocupaciones de los manifestantes, pero han enfatizado, al mismo tiempo, que el país no tolerará esfuerzos por manipular su estabilidad y soberanía.

