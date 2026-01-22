HAMAS tacha de injustas nuevas sanciones de EEUU contra ONG palestinas

HAMAS ha calificado de “injustas” las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. y pedido que levanten para aliviar el sufrimiento en Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha rechazado la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones a varias organizaciones palestinas involucradas en labores de defensa y asistencia humanitaria.

“Consideramos estas decisiones injustas y arbitrarias, basadas en la incitación de la entidad sionista criminal, que continúa su guerra abierta contra nuestro pueblo y nuestra causa nacional”, ha resaltado.

HAMAS ha advertido además que estas sanciones profundizarán el sufrimiento impuesto por la ocupación sobre la población en la Franja de Gaza.

Ha instado un llamado a la Administración estadounidense para que revierta estas medidas sesgadas y trabaje para obligar al régimen de la ocupación a cumplir sus obligaciones acordadas, “incluyendo la apertura de los pasos fronterizos, permitir la entrada de ayuda y suministros de refugio y habilitar de manera urgente al Comité Nacional para desempeñar sus funciones”, ha señalado.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el miércoles la imposición de sanciones contra seis organizaciones con sede en Gaza y contra la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), a las que acusa de servir como tapaderas para financiar y apoyar a HAMAS.

Desde octubre de 2023, casi 71 500 palestinos, en su mayoría mujeres indefensas y niños inocentes, han muerto en el continuo y brutal ataque israelí en Gaza.

Estados Unidos ha apoyado abiertamente a Israel en su guerra genocida contra los palestinos y enviado todo tipo de municiones para lanzar bombardeos contra los civiles en el enclave costero. Es más, en distintas ocasiones ha vetado los intentos por llegar a una tregua.

