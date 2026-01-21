Alborotadores asesinaron sin piedad a niñas durante disturbios en Irán

En los recientes disturbios en Irán, los alborotadores atacaron y asesinaron sin piedad, incluso a niños y mujeres. Entre las víctimas hay dos niñas de 3 y 8 años.

Durante los recientes disturbios en Irán, ocurridos a finales de diciembre y principios de enero, elementos terroristas armados y alborotadores, respaldados desde el extranjero, recurrieron a la violencia más extrema contra la población civil y las fuerzas del orden, utilizando armas blancas y de fuego, así como materiales incendiarios.

Melina Asadi

Una de las niñas que fue asesinada por los alborotadores durante los recientes disturbios se llamaba Melina.

En la noche del 8 de enero de 2026, una niña de 3 años llamada Melina salió de su casa en la ciudad de Kermanshah (oeste de Irán) junto a su padre para comprar leche de fórmula y medicinas para el resfriado. Iban de camino a la farmacia, pero de regreso, Melina fue alcanzada por una bala directa por la espalda disparada por los alborotadores.

Anila Abutalibian

En la ciudad de Isfahán, la familia de Anila Abutalibian, de ocho años, también llora la pérdida de su hija, quien fue asesinada por los elementos terroristas.

Era una niña de 8 años que salió en vehículo con su familia durante los días de los disturbios. Fue alcanzada por balas en el abdomen, la barbilla y la parte posterior de la cabeza, y perdió la vida. Según los informes y datos proporcionados por la medicina forense, las balas disparadas eran proyectiles de guerra israelíes.

Durante los disturbios, los alborotadores cometieron graves actos vandálicos en Teherán y otras ciudades, atacando al personal de seguridad y ciudadanos, y prendiendo fuego a propiedades públicas y privadas, incluidas tiendas, autobuses y mezquitas.

El jefe de la Fundación de Mártires, Ahmad Musavi, ha precisado que los mártires, incluyendo tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad, fueron asesinados con diversos tipos de armas, como fusiles de combate y caza, cuchillos, hachas, etc.

Los funcionarios iraníes consideran los disturbios armados y los ataques terroristas como parte de una campaña coordinada por los regímenes de Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo es desestabilizar la República Islámica luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada contra Irán en junio.

A pesar de recibir todo apoyo financiero y de armas por parte de enemigos a los alborotadores, este intento de desestabilización de Irán fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios terroristas apoyados desde el extranjero, según confirman las autoridades.

