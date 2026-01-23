Película sobre niña palestina Hind Rajab recibe nominación al Óscar

La película ‘La Voz de Hind Rajab’, sobre los instantes finales de una niña palestina asesinada por Israel en Gaza, ha sido nominada al Óscar 2026.

El largometraje ‘La Voz de Hind Rajab’ fue nominada en la categoría de Mejor Película Internacional por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que otorga los famosos premios Óscar.

Dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, la película se basa en la historia real de Hindi Rajab, una niña palestina de cinco años que quedó atrapada en el auto de su familia tras ser atacado por el ejército israelí en la Franja de Gaza, el 29 de enero del 2024, mientras huían de la invasión en el norte de la ciudad.

Sus tíos y sus tres primos fueron asesinados en el acto, dejando a Hind con su prima, Layan Hamadeh, de 15 años, quien llamó a la Sociedad de la Media Luna Roja (PRCS), delegación de la Cruz Roja en Palestina. Poco después, los operadores escucharon a Hamadeh gritar bajo el sonido de disparos de ametralladora que rastrillaban el auto mientras aún estaba en la línea. Cuando los socorristas volvieron a llamar, fue Hindi quien les atendió, diciendo que todos los demás en el auto habían muerto.

La PRCS ordenó a la niña permanecer en el vehículo y se puso en contacto con el Ministerio de Salud de Gaza y el ejército israelí para garantizar un paso seguro para que una ambulancia y su personal pudieran ir a salvar a Hindi. Debido a que la zona en la que se encontraba estaba sitiada por tropas israelíes. Sin embargo, los paramédicos informaron que las fuerzas israelíes les estaban apuntando con rayos láser y, posterior a eso, escucharon una explosión.

Durante doce días se desconocía cuál había sido el destino de la niña y de los paramédicos que habían ido a auxiliarla. Hasta el 10 de febrero, cuando la familia regresó al barrio tras la retirada de las tropas israelíes y encontraron el coche con Hindi junto a toda la familia de su tío muertos. Asimismo, encontraron la ambulancia de la PRCS, a unos metros de distancia, totalmente destruida por un misil israelí.



Fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia y recibió una ovación de pie durante 23 minutos, donde también recibió el Gran Premio del Jurado. Posteriormente, ganó el Premio del Público en San Sebastián y el Premio del Jurado en el Festival de Cine Internacional de Chicago. Incluso fue nominada a un Globo de Oro.

La nominación al Óscar reconoce la fuerza narrativa y la sensibilidad ética del filme, que combina documental y ficción en un formato innovador llamado docuficción, ofreciendo una obra con valor artístico y relevancia social.

mep/ncl