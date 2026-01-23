HAMAS avisa de planes israelíes para sabotear la Junta de Paz

Un vocero de HAMAS expresó esperanza en que la Junta de Paz consolide el alto el fuego en Gaza y alertó de los planes de Israel para sabotearla.

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, pidió una participación árabe e islámica efectiva en la Junta de Paz que refleje la visión palestina.

Asimismo, instó a la Junta de Paz a ejercer una presión real sobre la ocupación israelí para que cese sus continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego y trabaje para la apertura total de los cruces fronterizos.

Qasem subrayó la necesidad de que la Junta de Paz movilice la ayuda financiera y humanitaria para los habitantes de Gaza, quienes enfrentan condiciones extremadamente difíciles.

Denunció que Israel está saboteando deliberadamente todos los planes de paz presentados por el presidente estadounidense Donald Trump y consideró inaceptable que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sea miembro de la Junta de Paz.

Por otro lado, el miembro de HAMAS afirmó que las armas de la resistencia se dirigen principalmente a enfrentar la ocupación y defender la tierra y los lugares sagrados.

La denominada Junta de Paz, encabezada por Donald Trump, deberá funcionar como un organismo de supervisión internacional para abordar inicialmente el conflicto en Gaza y, posteriormente, otros conflictos globales.

De hecho, l​​a propuesta de la Junta de la Paz surgió originalmente como parte de un plan de paz de 20 puntos elaborado por Washington para abordar el conflicto palestino-israelí y avanzar en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Sin embargo, el borrador de la carta del nuevo organismo no menciona a Gaza, pese a que ese conflicto fue el disparador inicial de la iniciativa.

Estará integrada por líderes mundiales y figuras destacadas del sector público y privado, incluyendo al secretario de Estado de EEUU., Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair, el enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza ha informado que Israel ha violado unas 1200 veces la tregua pactada en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el régimen sionista, lo que ha dejado más de 460 palestinos muertos.

mep/ncl