“Disturbios en Irán reflejan políticas hostiles de EEUU e Israel”

Los disturbios en Irán no solo son la continuidad de la agresión de julio de EE.UU. e Israel, sino la de sus políticas de desestabilización, afirma un experto.

En una entrevista concedida este jueves a HispanTV, el analista en los asuntos internacionales, Pablo Jofré Leal, ha destacado que tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han admitido y declarado públicamente que sus gobiernos y servicios de inteligencia han sido participes, patrocinadores y avales de los crímenes cometidos contra Irán.

“No cabe duda de que es la continuidad de las agresiones de junio de 2025. Se aplica una guerra híbrida, subversión, (...), esto es lo que ha sucedido contra la República Islámica de Irán y su población”, ha enfatizado.

Estados Unidos e Israel han reconocido su participación directa sobre el terreno, y el ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo admitió la implicación de agentes del servicio de espionaje israelí (el Mossad) en los actos violentos acaecidos en Irán. “Feliz Año Nuevo a todos los iraníes en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos”, escribió Pompeo en su cuenta de X.

Por su parte, el Mossad animó, en una publicación en redes sociales en lengua persa, a los alborotadores a “salir juntos a las calles. Ha llegado el momento”, agregando que sus agentes están con los agitadores “no solo a distancia y verbalmente. Estamos con ellos sobre el terreno”.

A pesar de recibir todo apoyo financiero y de armas por parte de enemigos a los alborotadores, este intento de desestabilización de Irán fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios terroristas apoyados desde el extranjero, según confirman las autoridades.

