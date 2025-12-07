Nuevos incidentes aéreos China-Japón elevan tensiones regionales

China denuncia maniobras de aviones nipones cerca de su portaviones Liaoning, mientras Tokio protesta por el supuesto uso de radares chinos contra cazas japoneses.

La Armada del Ejército de China ha informado este domingo que aviones militares japoneses se habían aproximado repetidamente al área de ejercicios del portaviones Liaoning, representando una seria amenaza para la seguridad del vuelo y afectando el desarrollo normal de sus operaciones. La información fue proporcionada por el coronel Wang Xuemeng, el portavoz de la Armada china, citado por la agencia china de noticias Xinhua.

Wang ha precisado que un grupo de ataque del Liaoning ha realizado recientemente un entrenamiento rutinario de vuelo con aviones de combate en aguas al este del estrecho de Miyako, una zona cuya actividad había sido anunciada con antelación. “Durante este período, aviones de la Fuerza de Autodefensa Japonesa se han acercado repetidamente al área de entrenamiento de la Armada china, interrumpiendo gravemente el entrenamiento normal y poniendo en grave peligro la seguridad del vuelo”, ha afirmado.

【Ocean-going Training of PLANS Liaoning Task Group】Senior Captain Wang Xuemeng, spokesperson of the Chinese PLA Navy: The Chinese PLANS Liaoning Task Group recently conducted routine flight training for carrier-based fighters in waters east of the Miyako Strait, with previous… https://t.co/T30udvry52 — ChinaNavy (@China_Navy) December 7, 2025

Estas declaraciones responden a una “protesta” presentada horas antes por Tokio, que ha reportado que aviones de combate chinos Shenyang J-15 apuntaron sus radares de control de fuego contra cazas japoneses F-15 en dos incidentes separados sobre aguas internacionales al sudeste de la isla de Okinawa.

En este contexto, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha considerado la maniobra como un “acto peligroso” que “excedió el alcance necesario para un vuelo seguro de la aeronave”. “Lamentamos profundamente que se haya producido un incidente de este tipo y hemos presentado una enérgica protesta ante la parte china”, ha escrito el titular nipón en la red social X.

Koizumi, durante la conferencia con su par australiano Richard Marles en Tokio, ha reiterado que Japón “responderá con determinación y calma para mantener la paz y la estabilidad en la región”. Por su parte, el ministro australiano ha calificado el hecho como “extremadamente preocupante” y ha asegurado que Canberra colaborará con Tokio en la adopción de medidas adecuadas.

En contraposición, el portavoz chino ha descrito las acusaciones como “completamente incoherentes con los hechos” y ha asegurado que la Armada china actuará según la ley para salvaguardar su seguridad y derechos legítimos. “Exigimos solemnemente que Japón cese de inmediato su campaña de difamación y desprestigio, y que modere estrictamente sus acciones en primera línea”, ha destacado Wang Xuemeng.

Las tensiones aéreas actuales se producen en un contexto de enfriamiento sostenido entre China y Japón, un proceso que se ha acentuado desde noviembre, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió que Tokio adoptaría medidas si Pekín llegaba a desplegar fuerzas militares en Taiwán. Esta declaración rompió con décadas de cautela diplomática por parte de Japón, al vincular abiertamente un posible conflicto en el estrecho con el eventual envío de tropas niponas.

