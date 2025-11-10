‘Occidente debe reconocer a Irán como polo científico en industria nuclear’

El canciller iraní recalca que a los países occidentales no les queda más opción que reconocer a Irán como un polo científico en el ámbito de la industria nuclear.

“A mi parecer, los países occidentales no tendrán finalmente otra opción que aceptar a Irán como un polo científico en el ámbito de la industria nuclear con fines pacíficos”, ha subrayado Seyed Abás Araqchi durante su visita llevada a cabo este lunes encabezado de una delegación de los viceministros de la Cancillería de Irán a la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).

Al destacar los logros de los científicos iraníes en el campo nuclear durante las últimas décadas, ha puesto de relieve que “nadie puede ignorar ni pasar por alto estos logros”.

Al ser preguntado sobre los esfuerzos de los países occidentales a reducir las amplias actividades nucleares de Irán en varios campos a la mera fabricación de armas nucleares, Araqchi ha declarado que “su problema no es, en esencia, con las armas nucleares, sino que su verdadero problema es el progreso de esta ciencia en nuestro país”.

En cuanto a los esfuerzos de los países occidentales para privar a Irán de sus capacidades nucleares, ha aseverado que el objetivo principal de ellos es “mantener todo bajo su propio monopolio”.

“Nos esforzamos por estos logros y los avances científicos alcanzados en la industria nuclear; nuestros científicos trabajaron con dedicación e incluso dieron su sangre por esta industria. Hemos luchado por ella. Esto es evidente y, por supuesto, nadie en Irán renunciará a este derecho ni dejará de ejercerlo”, ha apostillado.

Tras afirmar la presencia de la tecnología nuclear en todos los sectores, así como sus efectos en otros campos de ciencia, ha calificado como “larga y permanente” la relación de la Cancillería de Irán con la OEAI. “Esta relación tiene dimensiones, normas y protocolos internacionales, y debe estructurarse dentro del marco de las interacciones internacionales”, ha agregado.

Durante dicha visita, Araqchi ha visitado la feria de los logros nuevos de esta industria, así como el Reactor de Investigación Mártir Fajrizade y los laboratorios de producción de radiofármacos.

En los últimos meses, las autoridades iraníes han reafirmado que Irán no dará marcha atrás en su posición sobre el enriquecimiento de uranio.

msr/rba