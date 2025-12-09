Irán denuncia que la AIEA complica condiciones de cooperación nuclear

Desde la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) denuncian que el enfoque político de la AIEA ha complicado las condiciones de cooperación.

No obstante, reiteran que Teherán no cederá ante la presión occidental respecto a su programa nuclear. El vocero del órgano nuclear de Irán señaló que el país persa busca una cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), pero el enfoque político de esa agencia ha complicado la situación.

Behruz Kamalvandi denunció que la reciente resolución aprobada en la Junta de Gobernadores de la AIEA ignoró las nuevas realidades, incluidos los recientes ataques contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán.

Kamalvandi reiteró que Irán no se rendirá ante la presión y amenaza occidentales sobre su programa nuclear y está decidido a ejercer sus derechos.

El funcionario enfatizó que Teherán está dispuesto a resolver las pocas diferencias pendientes sobre su programa nuclear pacífico, el cual no ha perseguido ni perseguirá la militarización o la producción de armas nucleares.

