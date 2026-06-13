Axios: acuerdo de EEUU con Irán es una “píldora amarga” para Netanyahu

El posible acuerdo entre EE.UU. e Irán genera malestar en Netanyahu, quien según Axios esperaba otro resultado y no puede impedir el avance de las negociaciones.

El medio estadounidense Axios ha calificado el eventual acuerdo entre EE.UU. e Irán como “una píldora amarga” para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En este sentido, citando a funcionarios estadounidenses, ha informado que Netanyahu no se alegró al enterarse de que EE.UU. se está preparando para firmar un acuerdo con Irán.

Según el medio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó a Netanyahu el jueves por la noche para darle una noticia que no quería oír: esperaba firmar un acuerdo con Irán en cuestión de días.

“Este es el acuerdo. Es un gran acuerdo y es hora de terminar esta guerra”, afirmó Trump durante la conversación telefónica con el primer ministro de Israel, que esperaba un desenlace distinto.

Netanyahu había confiado en que la guerra aumentara la presión sobre las autoridades iraníes e incluso abriera la puerta a un cambio de régimen en Irán, dice informe.

Sin embargo, cuando Trump le informó sobre el avance de las negociaciones, no se opuso con firmeza ni discutió demasiado. El primer ministro parece haber comprendido que el acuerdo estaba cerca de cerrarse y que no podía impedirlo, según un funcionario estadounidense.

En los últimos días, Netanyahu habría recurrido a contactos en Washington para informarse sobre el avance de las negociaciones, sin participar directamente en ellas, según una fuente familiarizada con el asunto.

Según las autoridades iraníes, las negociaciones se llevarán a cabo en dos etapas: la primera consistirá en un memorando de entendimiento, seguida de una segunda fase centrada en cuestiones más complejas, como el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

“Irán y EE.UU. están más cerca que nunca de la firma de un acuerdo inicial”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en una publicación en X.

Araqchi insistió en que no se alcanzará un acuerdo definitivo hasta que ambas partes estén satisfechas con sus términos, y advirtió que Irán no aceptará las exigencias estadounidenses sobre su programa nuclear en esta fase de las negociaciones.

Ante el anuncio de Trump de que Washington y Teherán alcanzaron un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana, las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento no ha sido aprobado y está bajo revisión.

El proceso diplomático sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense contra Irán. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril.

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