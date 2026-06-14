Irán se burla de informes del Centcom: nuestro Ejército es indestructible

La Embajada iraní en Kenia republicó estadísticas sobre la destrucción de radares de EE.UU. y se burló de la afirmación del Centcom sobre la aniquilación del ejército iraní.

La Embajada de Irán en Kenia difundió el sábado en su cuenta de X imágenes de las operaciones exitosas de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, rechazando las alegaciones del Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) sobre la destrucción total del Ejército iraní y la interceptación de los ataques de represalia del país persa.

“Centcom: ‘Interceptamos todo. El Ejército de Irán ha sido aniquilado.’ Realidad: los radares de alerta temprana de EE.UU. reducidos a escombros por misiles iraníes hace un par de días”, declaró.

En este contexto, se refirió a la destrucción de dos radares estadounidenses por parte de Teherán, el radar ASR-1000 en Ali Al-Salem en Kuwait y el radar TPS-59 en Baréin.

“Seguid mintiendo, chicos. Lo único que está siendo aniquilado es vuestra credibilidad”, destacó la Embajada iraní.

The @CENTCOM: “We intercepted everything. Iran’s military is obliterated.”

Reality: US early warning radars turned to rubble by Iranian missiles a couple of days ago.

ASR-1000 radar in Ali Al-Salem, Kuwait — GONE

TPS-59 radar in Bahrain — GONE

Keep lying, boys.

The only thing… pic.twitter.com/sNzEVnUsZv — IRAN EMBASSY in KENYA (@IRANinKENYA) June 13, 2026

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, una campaña ampliada dirigida contra infraestructura civil y científica, la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales, acompañada de asesinatos masivos de autoridades y civiles, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, además de cientos de escolares.

Igualmente, Irán respondió con más de 100 oleadas de ataques a blancos estadounidenses en la región e israelíes en la Palestina ocupada, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de 40 días, a pedir un alto el fuego para negociar.

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