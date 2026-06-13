Irán reafirma plena preparación operativa y militar de sus Fuerzas Armadas

Irán aseguró que sus Fuerzas Armadas mantienen un alto nivel de preparación operativa y están listas para defender los derechos y la seguridad de la nación.

“Las Fuerzas Armadas, al igual que en el pasado, cuentan con un nivel muy alto de preparación para hacer fracasar al enemigo y causarle derrotas consecutivas, y que el hecho de estar con el dedo en el gatillo y la firme preparación de las Fuerzas Armadas para salvaguardar los derechos y las reivindicaciones del pueblo iraní desempeñan un papel básico y fundamental”, declaró el viernes el portavoz del Ministerio de Defensa y Apoyo a las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Reza Talai Nik, en una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias FARS.

El portavoz subrayó que las Fuerzas Armadas mantienen una plena disposición operativa y aseguró que su papel es “hacer fracasar al enemigo y obligarlo a lamentar sus acciones”.

Asimismo, destacó el papel de la población y de los combatientes iraníes en la defensa del país frente a sus adversarios. “El pueblo y los combatientes constituyen los pilares principales de las victorias y de la defensa frente a los enemigos agresores y criminales estadounidenses y sionistas”, afirmó.

El vocero aseguró que las Fuerzas Armadas, más fuertes que antes, están preparadas para seguir avanzando en los objetivos e ideales de defensa y permanecerán así hasta que “se materialicen las legítimas demandas del pueblo iraní y se reivindique la sangre de los mártires”.

Al referirse a las operaciones realizadas en los últimos días, Talai Nik sostuvo que las Fuerzas Armadas lograron infligir una nueva derrota a sus adversarios. “En las operaciones llevadas a cabo durante los últimos días, nuestras fuerzas tuvieron éxito en volver a derrotar al enemigo estadounidense-sionista y en repetir sus fracasos. También están preparadas para emplear, si fuera necesario, esas mismas capacidades y éxitos en futuros escenarios”, señaló.

Finalmente, reiteró que tanto el ámbito militar como la participación de la sociedad constituyen factores decisivos para el éxito del país. “El campo de batalla y la presencia social del pueblo han sido y seguirán siendo los pilares fundamentales de las victorias y los éxitos de Irán, así como de las derrotas y los fracasos de sus enemigos”, concluyó.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí iniciaron una guerra no provocada contra Irán tras el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos comandantes militares. Por su parte, Irán respondió con 100 oleadas de contraataques contra objetivos militares estadounidenses e israelíes, además de cerrar el estrecho de Ormuz e imponer mayores controles al tránsito marítimo.

Aunque el 8 de abril entró en vigor un alto el fuego entre Teherán y Washington mediado por Pakistán, las tensiones continuaron con las violaciones de la parte estadounidense. Desde el martes por la noche hasta el jueves por la madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondido por Irán apuntando con misiles y drones las diversas bases que ocupa Washington en la región.

Tras estas acciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó su retórica amenazante, mientras que las autoridades iraníes respondieron con severas advertencias y la adopción de medidas estratégicas, entre ellas el cierre del estrecho de Ormuz, lo que terminó obligando nuevamente al mandatario estadounidense a dar marcha atrás.

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