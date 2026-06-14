“Piratería”: Reino Unido incauta petrolero de ‘flota fantasma’ de Rusia

El Reino Unido ha incautado un petrolero de la ‘flota fantasma’ rusa en el Canal de la Mancha en su primera operación de este tipo, según el Gobierno británico.

La Marina Real británica ha interceptado este domingo a primera hora un petrolero presuntamente vinculado a la llamada ‘flota fantasma’ rusa —utilizada por Moscú para eludir sanciones internacionales por la guerra en Ucrania— cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha, en el sitio Coquelles, norte de Francia.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciódo la “exitosa operación”, calificándola de un nuevo golpe a Rusia y un mensaje a quienes apoyan la operación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania de que “no tienen dónde esconderse”.

A la espera de más información, Starmer ha agradecido la labor de los implicados en la operación.

De acuerdo con el Gobierno británico, se trata del petrolero Smyrtos, que según el sitio web MarineTraffic, es un buque tanque de petróleo crudo que navega bajo bandera de Camerún.

El buque será trasladado provisionalmente a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra, donde se realizará un seguimiento para detectar posibles problemas ambientales o de seguridad, según el comunicado oficial.

De acuerdo con las autoridades, la operación militar contra el Smyrtos duró seis horas y se llevó a cabo en estrecha coordinación con Francia.

Rusia denuncia “piratería”

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Organizaciones Internacionales con sede en Viena, Mijaíl Uliánov, ha reaccionado este domingo a la interceptación con un breve mensaje en la red social X: “¿Piratería? Sí”.

A su vez, el nuevo ministro de Defensa británico, Dan Jarvis, afirmó que Rusia depende de la denominada ‘flota fantasma’ para financiar la guerra en Ucrania y sostuvo que la operación realizada este domingo forma parte de los esfuerzos de Londres para combatir esa red marítima.

El Gobierno británico ya había autorizado previamente la detención e inspección de buques sancionados y presuntamente vinculados a la ‘flota fantasma’ rusa en aguas del Reino Unido. Hasta la fecha, Londres ha impuesto sanciones a cerca de 600 embarcaciones relacionadas con esta red.

Previamente también, la Armada francesa interceptó el 31 de mayo en el océano Atlántico un nuevo barco del petrolero Tagor que viajaba desde Rusia, según comunicó el presidente del país galo, Emmanuel Macron, en su cuenta de X. Según Macron, el abordaje se llevó a cabo “con el apoyo de varios socios, entre ellos el Reino Unido”.

Rusia calificó la retención del petrolero Tagor de acto de piratería internacional. “Ustedes saben que la Federación Rusa está tomando una serie de medidas para proteger su cargamento y seguirá haciéndolo, teniendo en cuenta la experiencia negativa que ha tenido”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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