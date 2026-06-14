FFAA de Irán destacan su autosuficiencia total en defensa aérea

Un alto mando militar iraní ha afirmado que todos los equipos de defensa del país son de fabricación nacional y que su producción se ajustará a las necesidades existentes.

“Hoy, en la Defensa Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán, todo cuanto tenemos a nuestra disposición —equipos, sistemas, tácticas, centros de mando y control, infraestructuras de comunicaciones y unidades de inteligencia— es íntegramente de fabricación y desarrollo iraní”, ha declarado este domingo el comandante de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército y del Cuartel General Conjunto de Defensa Aérea Jatam al-Anbia, el general de brigada Alireza Elhami.

Al afirmar que todos los equipos han sido desarrollados por científicos del país persa, ha señalado que “los científicos y especialistas en defensa aérea del Ejército, en estrecha y continua colaboración con los centros científicos y de investigación del país, han puesto todo su esfuerzo para satisfacer las necesidades”.

Ha señalado que el país busca mantener los sistemas y equipos preparados y actualizados de acuerdo con las amenazas actuales y sustituir en el menor tiempo posible aquellos equipos que fueron alcanzados por el enemigo criminal durante la agresión no provocada de febrero.

“Cuando todos los equipos son de fabricación nacional, su mejora, modernización y actualización quedan completamente bajo nuestro control”, ha declarado, y ha afirmado que Teherán actualiza los equipos “de acuerdo con las necesidades existentes”. “De este modo, su producción en serie también estará plenamente en nuestras manos”, ha añadido.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero, una campaña ampliada dirigida contra infraestructura civil y científica, la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales, acompañada de asesinatos masivos de autoridades y civiles, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, además de cientos de escolares.

Igualmente, Irán respondió con más de 100 oleadas de ataques contra objetivos estadounidenses en la región y contra objetivos israelíes en la Palestina ocupada. También bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz para buques petroleros y gaseros afiliados a los adversarios y a aquellos que cooperaban con ellos, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras 40 días, a pedir un alto el fuego para negociar.

Teherán ha anunciado reiteradamente su preparación ante cualquier nueva agresión, prometiendo una respuesta tan firme como nunca antes.

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