FFAA: Irán jamás cederá su seguridad e independencia a potencia alguna

El comandante del cuartel general central de Jatam al-Anbia afirma que la nación iraní jamás negociará su seguridad, independencia o dignidad con ninguna potencia.

El general de división Ali Abdolahi ha emitido un mensaje este sábado en conmemoración del primer aniversario del martirio del general de división Ali Shadmani, quien fue su predecesor en la jefatura del cuartel Jatam al Anbia, el comando unificado de las Fuerzas Armadas que opera bajo el mando del Estado Mayor y se encarga de planificar y coordinar operaciones militares conjuntas de las fuerzas iraníes.

Shadmani sucumbió a las heridas que sufrió durante la Guerra de Doce Días, que comenzó el 13 de junio de 2025 con ataques aéreos israelíes no provocados que también causaron la muerte de otros altos mandos militares, funcionarios y científicos nucleares.

“El 13 de junio nos recuerda el inicio de la Sagrada Defensa de la nación iraní frente a la guerra, la agresión y el crimen terrorista sionista-estadounidense de doce días, y simboliza la resiliencia de una nación que, una vez más, demostró que no sacrificará su seguridad, independencia y dignidad por ninguna potencia”, ha declarado Abdolahi.

En otro apartado de su mensaje, el responsable de Jatam al-Anbia, se ha referido a la reciente guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, iniciada el 28 de febrero y tras cuarenta días actualmente en tregua.

“La nación levantada y movilizada del Irán islámico ha logrado un resurgimiento milagroso en apoyo de las fuerzas armadas, jurando lealtad al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, y buscando venganza por la sangre del mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei”, ha sostenido.

El 13 de junio del año pasado, Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

ncl/tmv