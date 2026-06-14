Paquistaníes lamentan martirio del ayatolá Jamenei en muestra de apoyo a Irán

Los paquistaníes se congregaron para conmemorar al Líder mártir de Irán y expresar su firme apoyo al país persa y a su resistencia frente a la agresión estadounidense-israelí.

Decenas de miles se congregaron el sábado en la plaza Minar-e-Pakistán de Lahore para conmemorar al Líder mártir de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y expresar su apoyo a la lucha de Irán contra la agresión extranjera.

Musulmanes de las comunidades suní y chií de todo Pakistán se reunieron en el lugar, ondeando banderas de Pakistán, Irán y Palestina y coreando consignas contra Estados Unidos y el régimen israelí. Los manifestantes también declararon su lealtad al nuevo Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

También, pidieron una mayor unidad entre los países musulmanes para contrarrestar lo que califican como las conspiraciones del régimen israelí y sus planes de ocupar más territorios en países de mayoría musulmana.

🇵🇰🕊 Una multitudinaria concentración bajo el lema “Mártir de la Umma” reunió en Lahore a miles de pakistaníes que participaron en un acto en memoria del líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y expresaron su apoyo y solidaridad con el pueblo iraní. pic.twitter.com/XXNprIMP9r — HispanTV (@Nexo_Latino) June 13, 2026

Asimismo, condenaron la contribución del presidente estadounidense, Donald Trump, a las acciones que calificaron como criminales de Israel en países musulmanes, incluidos Gaza y Líbano.

La masiva manifestación tuvo lugar en el aniversario de la primera fase de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, ocurrida en junio del año pasado y que se prolongó durante 12 días.

Esta conmemoración se produjo tras una agresión estadounidense-israelí de 39 días contra Irán que concluyó con un alto el fuego mediado por Pakistán a principios de abril.

A good reminder that the Shia world does extend far beyond Iran - and that the killing of Ali Khamenei, perceived as martyrdom, has indeed turned him into a powerful symbol for Shi'is in Pakistan and beyond... https://t.co/xxpnHdO2IR — Simon Wolfgang Fuchs (@Simon_W_Fuchs) June 13, 2026

Musulmanes en Pakistán y en muchos otros países islámicos han declarado su pleno apoyo a Irán desde que el país quedó bajo la agresión estadounidense-israelí el 28 de febrero, día en el que el ayatolá Jamenei fue martirizado en un ataque aéreo en Teherán.

Según un comunicado emitido la misma jornada por la oficina encargada de preservar y publicar las obras del mártir Líder de la Revolución Islámica, las ceremonias de despedida del cuerpo del Líder mártir se celebrarán en la Mosala Imam Jomeini de Teherán, la capital de Irán, los días 4 y 5 de julio.

Está prevista una procesión fúnebre en Teherán para el 6 de julio, mientras que un cortejo fúnebre tendrá lugar en la sagrada ciudad de Qom el 7 de julio.

La ceremonia fúnebre final se llevará a cabo en la sagrada ciudad de Mashad el 9 de julio, coincidiendo con la víspera del aniversario del martirio del cuarto Imam de los musulmanes chiíes, el Imam Sayad (la paz sea con él). El comunicado indica que el Líder mártir será sepultado en el santuario del Imam Reza (P).

ayk/tqi