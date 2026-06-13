Irán anuncia fecha y detalles de ceremonia fúnebre del Líder mártir

La oficina encargada de preservar y publicar las obras del mártir Líder de la Revolución Islámica ha anunciado el calendario de las ceremonias de despedida, funeral y entierro del ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Según un comunicado emitido este sábado por la oficina, las ceremonias de despedida del cuerpo del Líder mártir se celebrarán en la Mosala Imam Jomeini de Teherán, la capital de Irán, los días 4 y 5 de julio.

Está prevista una procesión fúnebre en Teherán para el 6 de julio, mientras que un cortejo fúnebre tendrá lugar en la sagrada ciudad de Qom el 7 de julio.

La ceremonia fúnebre final se llevará a cabo en la sagrada ciudad de Mashad el 9 de julio, coincidiendo con la víspera del aniversario del martirio del cuarto Imam de los musulmanes chiíes, el Imam Sayad (la paz sea con él). El comunicado indica que el Líder mártir será sepultado en el santuario del Imam Reza (P).

Los organizadores han invitado a “todo el honorable y querido pueblo, a los pueblos libres del mundo, a los seguidores de la escuela del Islam y a todos los interesados ​​en Irán” a asistir a las solemnes ceremonias y despedir al Líder mártir.

En el comunicado, ha destacado que tras “la sangrienta ascensión de la autoridad religiosa de emulación del mundo chií, el sabio Líder de la Revolución Islámica y abanderado del frente de la verdad y de la resistencia”, “el mundo islámico está de luto por la pérdida de un hombre insigne que consagró toda su bendita existencia a la exaltación de la palabra de la verdad, a la defensa del Islam, al servicio de la gente y a la guía de la umma (nación islámica)”.

“Aquel dirigente mártir, con fe inquebrantable, lucha abnegada, paciencia firme y perspicacia divina, mantuvo siempre en alto el estandarte de la independencia del querido Irán y de la guía y la dignidad de la comunidad islámica; el nombre y la memoria de esa figura única de esta época permanecerán para siempre en la historia del querido Irán, del mundo islámico y en el corazón de las personas libres del mundo”, ha manifestado.

El comunicado también ha agradecido a los organismos gubernamentales y a los grupos populares por los exhaustivos preparativos, haciendo hincapié en que el papel principal en la organización de las ceremonias corresponderá al propio pueblo como “verdadero dueño del duelo”, y ha añadido que se espera que se produzca una manifestación solemne y sin parangón de un acontecimiento genuinamente popular.

Más adelante se anunciarán más detalles sobre las ceremonias.

El ayatolá Jamenei fue asesinado por Estados Unidos e Israel en su residencia de Teherán el 28 de febrero, cuando ambos regímenes lanzaron una sangrienta guerra de agresión contra Irán que también supuso el asesinato de varios altos mandos militares.

Días después, la Asamblea de Expertos de Irán, un organismo compuesto por 88 clérigos, eligió al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, de 56 años, como el tercer Líder de la Revolución Islámica. El ayatolá Seyed Moytaba Jamenei es hijo del líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

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