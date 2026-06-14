Irán despedirá al Líder mártir en ceremonias fúnebres nacionales - Noticiero 20:30

Irán se despedirá del Líder mártir en ceremonias fúnebres multitudinarias. En Pakistán miles homenajean al líder mártir en “Mártir de la Umma”.

1. El pueblo iraní dará su último adiós al Líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en el marco de una serie de ceremonias fúnebres que culminarán con su entierro el 9 de junio en el santuario del Imam Reza, en la ciudad de Mashhad.

2. En diversas ciudades de Pakistán, miles de ciudadanos participan en actos conmemorativos bajo el lema “Mártir de la Umma”, en los que se rinde homenaje al líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

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